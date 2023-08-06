摩通棄美衰退預測 今季增長上修至2.5%

指美聯儲續加息 衰退風險仍在

Feroli稱，得益於人工智能可能帶來生產率提高以及勞動力供應增加，經濟出現「健康的非通脹增長」的可能性正在上升，而債務上限解決亦降低金融危機風險。對於明年美國經濟展望，他預測最可能出現「溫和的低增長」，不過如果聯儲局繼續加息，美國依舊面臨經濟惡化甚至衰退的風險。他又預測至明年底，美國失業率將攀升至4.5%，比現在高出1個百分點。

聯儲局主席鮑威爾上月底在議息後記者會表示，該局的經濟學家不再預期今年美國經濟會有衰退，美銀在上周初率先改變明年美國經濟將有溫和衰退的預期，並上調今年經濟增長預期0.5個百分點至2%，2024年上調0.7個百分點至0.7%，2025年則有1.8%。美銀解釋，上調是因為過去3個月失業率降低、物價壓力緩和等經濟狀况改善現象，而雖然通脹壓力漸進地改善，但整體朝向正確的方向。

為遏止高企的通脹，聯儲局去年3月至上月累計加息5.25厘，市場原預期今年美國經濟將有溫和衰退，不過美國第二季GDP按年增長2.4%，好過市場預期的2%，第一季亦有2%增長。