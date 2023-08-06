薛偉傑：家居自製有汽飲品減少攝入添加劑

套裝售價為1600元

這設備的操作相當容易，只需要安裝好二氧化碳氣樽，以及將水注滿配套的水樽（有1公升和650毫升兩款）再裝上，然後撳一下按鈕，就可以用壓力將二氧化碳注入水內，成為一樽梳打水。

理論上，用戶也可以用這方式直接製作出果汁汽水、涼茶汽水等等。不過，用戶未必懂得徹底清潔設備的內部，可能會因為糖分等物質殘留，而令該設備壽命縮短。

所以，1001HK建議，用戶只直接製作梳打水，然後才將各種成分（例如果汁等）和梳打水混合，成為有汽飲品。若怕這個間接方式製成的有汽飲品的二氧化碳不夠，則可以在製作梳打水時打氣兩次。

入口商兼賣濃縮果汁 方便客戶

這部家居自製梳打水機，連4樽二氧化碳和一個水樽的套裝，售價為1600元；補購二氧化碳每樽為360元，但若交回舊樽，則只需180元。每樽二氧化碳可以「打氣」60次，製作到60公升的梳打水。

正所謂「肥水不流別人田」，1001HK亦引入了數款濃縮果汁在港銷售，以方便部分顧客自製果汁汽水。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]