外資今年掃A股規模 罕有少過日股 分析：對內地救經濟乏信心 憂地緣政局緊張

明報記者 江陵凱

根據日本官方數據顯示，日股截至3月底以來，除其中一周以外，均錄得淨流入。自日本央行調整孶息率曲線（YCC）起的一周內，外資基金更增持約13.8億美元的日股。彭博報道便引述資產管理規模（AUM）達10億美元、主力投資亞洲市場的基金Allianz Oriental Income為例，該基金截至今年6月底，日股持倉比例高達四成，為A股持倉比例的5倍；截至上年年底，該基金於日股及中資股的持倉比例分別為25%及16%，過去一年回報率則為14%，表現跑贏96%同業。

歐美基金下半年加大淨沽中資股

摩根士丹利上周另一份報告亦引述美國基金研究機究EPFR數據指，長倉基金投資者於今年7月合共淨賣出約15.7億美元的A股及港股，而其中7.5億美元屬投資者贖回，其餘8.2億美元則為轉至其他地區再投資。事實上，統計去年10月至今，歐美基金於中國股票的累計持倉，大部分時間出現淨賣出狀態，尤其踏入今年下半年，淨賣出金額愈見加大（見圖）。

據彭博報道指，外國投資者對於中國出手救經濟措施的成果缺乏信心、加上投資者憂慮其經濟增長放緩，以及與西方於地緣政治日趨緊張，成為了減持中資股的遠因，並開始尋求中資股的代替品；與此同時，日本央行於上月28日調整其YCC政策，惟及後多番釋出不會迅速退出寬鬆貨幣政策信號，消除了投資者的疑慮，認為日股市場前景仍然相對樂觀，因而逐漸加持日股。

上周摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛，便以投資者對內地政策措施感失望、仍不願大規模配置中國股票為由，把中國股市評級由「高配」下調至「平配」。

日股估值漸高 吸引力降低

雖然日本股市年初至今表現的確遠遠拋離中國及香港股市（見表），惟日股近期增添不少風險因素，除投資者對日圓未來走勢回升憂慮外，近日國際評級機構惠譽降低對美股的評級令市場變得更敏感。

事實上，日經指數自今年6月19日創出33年新高後便見停滯不前，截至上周五收市，與高位比較累跌半成。目前日股明年預測市盈率接近15倍，已相較A股的10倍市盈率偏高，吸引力亦有所減低。