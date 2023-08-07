moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外資今年掃A股規模 罕有少過日股 分析：對內地救經濟乏信心 憂地緣政局緊張

【明報專訊】彭博報道引述高盛最新報告統計，今年以來（截至上周），國際資金透過滬深股通淨買入A股的金額，同時低於同期買入日股，以及除中國以外的亞太新興市場股票淨買入金額（見圖），屬2016年有統計以來首見。分析指，投資者目前對內地的支持經濟措施仍缺乏信心，加上憂慮地緣政治局勢緊張，故紛紛尋求中國市場以外的替代投資選擇。

明報記者 江陵凱

根據日本官方數據顯示，日股截至3月底以來，除其中一周以外，均錄得淨流入。自日本央行調整孶息率曲線（YCC）起的一周內，外資基金更增持約13.8億美元的日股。彭博報道便引述資產管理規模（AUM）達10億美元、主力投資亞洲市場的基金Allianz Oriental Income為例，該基金截至今年6月底，日股持倉比例高達四成，為A股持倉比例的5倍；截至上年年底，該基金於日股及中資股的持倉比例分別為25%及16%，過去一年回報率則為14%，表現跑贏96%同業。

歐美基金下半年加大淨沽中資股

摩根士丹利上周另一份報告亦引述美國基金研究機究EPFR數據指，長倉基金投資者於今年7月合共淨賣出約15.7億美元的A股及港股，而其中7.5億美元屬投資者贖回，其餘8.2億美元則為轉至其他地區再投資。事實上，統計去年10月至今，歐美基金於中國股票的累計持倉，大部分時間出現淨賣出狀態，尤其踏入今年下半年，淨賣出金額愈見加大（見圖）。

據彭博報道指，外國投資者對於中國出手救經濟措施的成果缺乏信心、加上投資者憂慮其經濟增長放緩，以及與西方於地緣政治日趨緊張，成為了減持中資股的遠因，並開始尋求中資股的代替品；與此同時，日本央行於上月28日調整其YCC政策，惟及後多番釋出不會迅速退出寬鬆貨幣政策信號，消除了投資者的疑慮，認為日股市場前景仍然相對樂觀，因而逐漸加持日股。

上周摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛，便以投資者對內地政策措施感失望、仍不願大規模配置中國股票為由，把中國股市評級由「高配」下調至「平配」。

日股估值漸高 吸引力降低

雖然日本股市年初至今表現的確遠遠拋離中國及香港股市（見表），惟日股近期增添不少風險因素，除投資者對日圓未來走勢回升憂慮外，近日國際評級機構惠譽降低對美股的評級令市場變得更敏感。

事實上，日經指數自今年6月19日創出33年新高後便見停滯不前，截至上周五收市，與高位比較累跌半成。目前日股明年預測市盈率接近15倍，已相較A股的10倍市盈率偏高，吸引力亦有所減低。