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環電：續覓併購 做好港對外光纜連接

【明報專訊】固網商環球全域電訊（HGC）（下稱環電）因為較早前捲入香港寬頻（1310）的收購交易，引起市場注意，事件最終未有成事。環電行政總裁郭詠邦接受本報訪問時無意評論個別收購事件，只謂將來有興趣繼續物色併購機會。而他更在意的是，爭取做好香港和外國之間的光纜及網絡連接，令香港對外聯繫無間，保障香港通訊樞紐地位，從而吸引更多中外企業到來營商，增加商機。

助吸中外企業赴港營商

在環電的主要股東I Squared叫停收購香港寬頻後，郭詠邦不諱言，環電仍會留意收購好資產的機會，地域並不限於香港，亦包括東南亞。他們物色收購時會注重業績表現，同時亦會留意對象之發展方向、策略及潛力，及會關注有關公司管理層的經營表現。他強調環電目前未有上市計劃。

在注重物色購併同時，郭詠邦更關心香港如何做好通訊樞紐中心。他說，香港作為開放的海洋經濟城市，目前連接香港的光纜竟只有13條，新加坡卻有23條。就算到2024/25年，經港的光纜亦只增至17條，反而新加坡增至32條。他慨嘆：「香港若要維持航運中心及各類樞紐的地位，談何容易？」。這觸發他想到，環電如何積極參與及爭取做好光纜連接。

他謂，環電想到運用在海外設有18個辦事處，及有同事駐守的30個城市駐點，加上設有36個互聯網接點PoP（入網點），冀藉此在海外確保香港與世界接軌。同時他們亦與荷蘭的互聯網交換中心AMS-IX在亞洲及美洲合作，進一步促成香港與海外的互聯網連接性。

除此之外，他說，環電還透過在亞太區9個Edge技術接點PoP，從而配合雲端運算將整個網絡構建成超過一個中心點，連同公司在菲律賓電訊設施及新加坡的在地固網營運，從而增加經港對外的資訊流通。建基於這個網絡架構，他們還推出Eyeball as a Service（EaaS）幫助OTT服務供應商打入東南亞。他期望該等基建可幫助吸引更多公司回流香港。

用AI監察欺詐 評估歌手受歡迎度

環電在技術方面，亦已有團隊將人工智能（AI）生成內容（AIGC）及ChatGPT的技術應用到日常營運，亦有利用人工智能幫助視像分析、監察欺詐，甚至用於演唱會現場評估歌手受歡迎的程度。他希望該等技術發展成熟後，可向用戶推出更好的增值服務。