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中特估降溫 內銀中資電訊仍看俏

【明報專訊】不少具備「低估值、高息率」特點的國企股，股價在去年11月下旬至今年5月中旬大漲小回，並被稱為「中國特色資本市場估值」（下稱中特估），曾成為市場焦點。不過，中銀國際白韌認為，由於不少國企股均是每年派息一次，即明年中才會再除淨及派息，故此他估計，中特估的熱潮將會降溫，當中，他較看好內銀股及中資電訊股。

白韌在上文已指恒指年底上望22700點，並且看好中資科網龍頭股及電動車股的原因，由於他看好上述增長股屬市場焦點，故他預期幾個月前曾興起的中特估將會相對退潮，「中特估的範圍可以好闊，包括石油、石化、內銀、內險、基建、電訊、航空、航運、公路及電力股等等，它們的共同點是不論以市盈率或市帳率計估值均屬偏低，派息率則頗高，因此肯定有防守力。

不過，由於不少中特估股份每年只會派息一次，早前亦已除淨，所以股價上升亦缺少了催化劑，講真，很多本地散戶未必希望由目前坐貨至明年中、坐足一年才收到息，所以我覺得此主題不再像幾個月前般吸引」。

內銀明年盈利增長料加快

在中特估眾多板塊中，目前白韌比較看好內銀股及電訊股，他首先分析內銀股：「四大國有商業銀行（工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）及建行（0939））大家也知道重點並非增長，即是說，你不會期望它們盈利高速增長，基本上它們的賣點是四平八穩，不會出現大的問題，不論是呆壞帳、資本充足比率等各方面都是很穩健的。

而根據我們（中銀國際）分析師的預測，即使今年內銀業績普普通通、增長十分緩慢，但明年應該有改善、出現復蘇，屆時主要經營指標均會改善，即使這並非很強勁的增長，而是假設今年盈利按年增長1%，明年便增長3%，但這已經是明顯的改善，你不可以預期內銀股盈利有30%至40%增長，這些高速增長在電動車板塊才會出現」。

6G成中資電訊股潛在增長亮點

白韌跟着分析中資電訊股，他首先談到該板塊對比中資科網龍頭股防守力較強、但進攻力不足：「中移動（0941）等中資電訊股收入穩定，現金流很強，亦不會有負債的問題，但它們的進攻力不及中資科網龍頭股，原因是它們的盈利並非這麼容易有比較大的增長」。

熟悉國策的白韌跟着提出中資電訊股的一個潛在增長亮點──第六代流動電話（6G），他表示：「第五代流動電話（5G）已經發展起來，目前有些說法是6G亦開始醞釀當中，這很可能是中資電訊股下一波股價上升的催化劑」。

白韌解釋，即使目前中資電訊股要反映6G的價值言之尚早，但工信部目前的確已成立一些專門小組在6G這方面做準備，換言之，目前可能是過度期，如果真的要炒6G此概念可能是明年或以後的事。

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