普徠仕Schmidt：美降評級 財策須回歸審慎

Schmidt指出，其實惠譽早在5月已把美國主權信貸評級列入負面信用觀察名單，上周進一步宣布將美國主權信貸評級由AAA下調至AA+，這是繼2011年標準普爾之後，美國主權信貸評級第二次遭到下調。

早前解決債務上限問題過程混亂是導致評級下調的主要原因，但惠譽亦指出，債務水平高企和貨幣政策緊縮或推升美國未來的償債成本，料在政府收入的佔比將升至10%。Schmidt認為，此次信用評級下調對市場和經濟影響有限，他表示：「標準普爾於2011年下調美國信用評級後，許多資產管理公司已經做出調整，以確保AAA發行人的評級下調不會引致投資組合的大幅調整。另外，惠譽仍對美國主權信貸維持較高的評級，因此預計此次信用評級下調不會影響美國其他的債券發行人」。 雖然Schmidt認為是次美國主權信貸評級下調對市場影響有限，但他亦指出，當前市場流動性較差，而是次降級往往令波動加劇。 Schmidt分析，過去美國政府財政政策寬鬆，而當前為遏制通脹壓力則須收緊貨幣政策，這次評級下調突顯了這種轉變帶來的挑戰。

料影響市場及經濟有限

惠譽估計，美國未來幾年債務利息支出相對政府收入的佔比將升至10%，而Schmidt認為，這向各國政府傳達明確信息──鑑於利率攀升，未償債務的償債成本將反映過去財政擴張對未來財政赤字的重大影響，故此為保持債務可持續性，財政政策必須回歸審慎。

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