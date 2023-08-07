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新秀麗：港澳業務恢復至疫前 內地外遊只回復四成 有信心增長加快

標籤：經濟

【明報專訊】環球步入疫後新階段，零售及旅遊行業同樣迎來轉機。新秀麗（1910，Samsonite）亞太區及中東區總裁Subrata Dutta受訪時指出，現時集團各地區業務表現都勝過2019年，過去6至7個月已看到港澳恢復至疫前水平。

明報記者 蕭嘉聰

Subrata Dutta稱，亞洲是世上人口最多、增長潛力最大的地區，對新秀麗而言是非常重要的市場，當中內地是集團重點發展的國家之一，現時內地外遊較疫情前只恢復四成，有信心內地及香港將較其他地區增長更快。

指行李箱復蘇快速

Samsonite香港及澳門區總經理雷建輝表示，香港一般零售仍是處於復蘇階段，不過行李箱類別比起其他旅遊類別復蘇更快。由於香港人已經「被困3年」，一放寬限制措施後均很想去旅行，初期更無法預訂日本機票，Samsonite作為行業龍頭品牌，亦有很多港人採購其行李箱產品。

他指出，客人較疫情前更願意消費在行李產品，因為開關後未來一年有機會外出旅遊3次，希望購入有品質保證及可信賴的行李箱。他表示，經歷過去3年疫情後客人明顯更加注重衛生，大部分產品的內襯均加入抗菌功能，相信業界當中只有其品牌可達至此水平。

平均單價升近倍

他又稱，現時品牌平均單價較疫情前增加接近一倍，除了產品價格有小量調整，其中一個原因亦是品牌投放很多資源培訓前線員工，協助客人選擇最合適的產品，有信心客人消費力可維持下去。此外，由於實體店面積有限，計及背包等產品約有200個SKU（存貨單位），未能完全呈現所有產品，疫情期間不少用戶到線上選購產品，過去3年網購佔比亦由單位數增至雙位數。

至於線下門店部署，雷建輝指過去港澳Samsonite及集團另一品牌American tourister合計多於60家門店，現時單計Samsonite減至27家門店，面積介乎600至800平方呎，但已足夠覆蓋港澳地區最主要的購物區，未來會視乎機會再拓展線下業務，未設門店數量目標。