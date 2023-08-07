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小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨

【明報專訊】對於研發硬件的初創公司來說，其中一大難題是如何控制投資和生產成本。因為若要訂造模具，每套收費動輒以10萬元計算，而且一款產品往往需要多套模具（包括外殼和零件等）。以XOXO Beverages的自動調酒機來說，初期產量少，明顯不適合使用傳統的模具來生產。

XOXO Beverages Limited共同創辦人邱善德透露，該公司的自動調酒機不但是在香港設計、研發和組裝，甚至連外殼等塑膠部分也是在香港生產。只不過，那不是用傳統的模具和啤機生產，而是改用3D打印機小量生產。由於3D打印的東西外表會出現一條條橫紋，相當粗糙，很難直接推出市場，所以該公司以3D打印外殼等塑膠部分之後，還要經過打磨和噴油等工序，令其外表平滑，完全看不出是以3D打印方式生產。

將增製冷和氣泡功能

由於打磨和噴油工序需要做足安全措施，包括佩戴眼罩和口罩等，不適合在科學園的辦公室內進行，該公司會在元朗的工場內進行，有時還會聘請附近的車房員工當兼職，因為始終後者較為熟手。

現時，該公司有5名全職員工，另有兩名負責工程設計的兼職員工，以個案形式合作。至於參與上門服務的兼職員工，則有很多。宣傳開支方面，主要是在社交媒體上登廣告。最近，該公司開始參加結婚展，並計劃參加明年1月美國的消費電子展（CES）。

產品方面，該公司正在研究，在機內的搖勻部分加入一支攪拌棒，以增加氣泡功能。因為某些雞尾酒加入氣泡，口感會較佳。此外，亦計劃在機內增加一個以半導體技術製冷的部件。這樣調製出來的雞尾酒便毋須加入那麼多冰塊，也不會有味道變得太淡的問題。預料明年推出的新型號，將可以增加這兩個功能。

[新經濟新天地]