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李澄幸：人幣兌回港元做定存 涉匯兌成本

【明報專訊】陳小姐來信：

過去一直有存外幣的習慣，人民幣佔最大比例，不過現時人民幣的匯率貶值，而港元和美元又變得高息，是否應該將人民幣兌換回港元做定存更划算呢？如果做港元定存，應該做幾個月比較好呢？還是人民幣愈來愈國際化，長線應該升值，反而應該趁機多買一點呢？

筆者回覆：

一個國家或地區的貨幣匯率受眾多因素影響，不能只用某單一因素推斷未來的走勢，即使是人民幣國際化，愈來愈多人使用，也不代表未來只升不跌。美元是國際貨幣，廣泛用於不同的領域，可謂稱霸全球，但是過去多年是貶值的時間多還是升值的時間居多呢？假設以美匯指數作為量度，美元整體而言從上世紀80年代開始，都是呈有序下跌的趨勢，故此某一貨幣愈來愈多人使用，與是否升值未必存在單一的關係。

所以，投資者不宜只看單一因素，從理財角度而言，更加應該同時考慮到自身的需要和資產配置的均衡性。

陳小姐問及是否應該將手上的人民幣兌換回港元做定存，亦是近期不少持有人民幣的朋友心裏的問題之一，筆者認為可以從以下幾個角度思考這個問題，關鍵也是自身的情况。舉例說，常見的一種人群是持有人民幣是有真實使用需求，比如於內地有家人或生意，定期需要用到人民幣，如將人民幣兌換成港元做定存，一段時間後又需要重新兌換回人民幣，由於貨幣兌換涉及匯兌成本，即使現時港元及美元對比人民幣存在一定程度的息差，回報不一定十分具效益。這個情况的朋友，不如轉向看手上的人民幣有甚麼配置的選擇，比如以人幣計價的基金，或者可以留意如存款證等的替代品，雖說人民幣存款證在市場上較少見，但其收益率會比存放於銀行有一點點的優勢。

投資勿只單看利息

另一邊廂，如果持有人民幣的原因不在於真實生活的使用，只是為了「賺息賺價」，這基本上可以歸類為投資目的，這就回到開首的話題，貨幣的升跌涉及多種因素，單純看「息」而投資，結果更不一定良好，若干年前的澳洲紙也是例子之一。然而，從某個角度而言，如果是在香港賺錢未來也是在香港用錢，將當中一部分兌換回港元或美元也有合理性，至少免卻了在未來使用上時的匯率煩惱。至於定期存款做多長時間的問題，筆者認為都是宜短不宜長，因為有其機會成本，變相放棄了其他投資機會。

除了定存，也可以考慮存款證，近期部分美元存款證的年收益率可高達5.5厘左右，比定存息率有一點優勢，但同樣要考慮機會成本的問題。

必須一提的是，我們投資理財是有目標的，比如退休，應該考慮具複式增長潛在的投資方式，定存屬短期部署而已。最後，以上只是通用的意見，宜就自身情况進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]