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信用卡回贈逾5%選擇多

【明報專訊】通脹持續，百物騰貴，除透過敍造定存或投資保持手頭資金購買力外，於日常消費善用信用卡現金回贈，亦可抵消部分通脹影響。最近市場上不乏標榜現金回贈逾5%的信用卡選擇，惟較高的現金回贈比率往往僅限於個別類型消費，意味若將不同類型消費集中於可提供較高現金回贈的信用卡，將可慳得更多，惟要留意回贈條款及上限。

明報記者 劉敬華

現時市場上能提供較高現金回贈比率的信用卡，往往只限於某類型消費，較常見的簽帳類別如購物、餐飲、旅遊、娛樂、交通、手機支付、網上消費及外幣簽帳等，是次格價將嘗試朝購物、餐飲及交通三方面作出比較。餐飲簽帳方面，是次格價比較的信用卡中，信銀國際Motion信用卡的任何港幣或外幣餐飲簽帳可獲6%現金回贈，恒生全新MMPOWER World Mastercard於自選簽帳類別中選擇餐飲也可獲5%+FUN Dollars回贈，而中銀Cheers Card Visa Infinite Card的全球餐飲簽帳亦可獲10X積分（相等於4%回贈），若同時登記參與推廣期至今年底止的「10X狂賞派」簽帳賞，合計積分獎賞可達19倍，相等於7.6%回贈。

超市淘寶簽帳或享10%回贈

至於日常購物消費，每每離不開超市。DBS COMPASS VISA可為全港超市或淘寶簽帳提供10% COMPASS Dollar回贈，惟此回贈優惠只限於即日起至今年12月27日期內逢星期三之簽帳，且簽帳的單一交易淨額需滿100元，方可獲得回贈。至於渣打Smart信用卡，於百佳、TASTE、FUSION、屈臣氏、莎莎、759阿信屋及HKTVmall等指定商戶消費，全年可獲5%現金回贈。

至於日常交通消費，以東亞BEA GOAL信用卡回贈較為吸引，若持卡人透過手機以該卡進行本地交通類別消費，每月累積簽帳額達2000元，計及該卡的基本現金回贈0.4%，旅遊及本地交通簽帳6%額外回贈獎賞，以及「東亞日．手機付款」回贈的12%，可合共獲18.4%回贈，而Citi八達通信用卡只要持卡人名下所有Citi信用卡月內合資格簽帳達3000元，該月之港鐵、巴士、渡輪、電車及綠色小巴車費可獲15%回贈，每月最高可獲300元車費回贈。

留意優惠時限及回贈上限

要留意額外獎賞及回贈或設優惠時限，或是回贈上限。以東亞BEA GOAL信用卡的額外回贈獎賞為例，推廣期由即日起至今年12月底止，期內每個合資格帳戶每月最多可獲200元額外現金回贈。又如中銀Cheers Card Visa Infinite Card餐飲及旅遊簽帳10X 積分獎賞，該獎賞由即日起至今年12月底止豁免簽帳要求，豁免期過後持卡人需於每月累積零售簽帳滿5000元，該月的餐飲及外幣簽帳方可獲10X積分。

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