許健生：吸引內地科企落戶香港 土地資源角色重要

筆者在2018年也曾介紹了一家內地科企龍到科學園落戶，該企業在內地有超過30個省市設有基地，所以他們與科學園討論所需面積時不是講要幾多少個單位，而是要一座定兩座大樓。因為在內地所有該企業的基地都是地方政府提供大樓給他們，所以要吸引這些龍頭企業到香港發展創科，土地資源確是其中一環重要的元素。

政府部門應帶頭進駐北部新區

新田科技園現正進行公眾諮詢，很多朋友第一個問題就會與現有的數碼港及科技園作比較，特別是之前兩個園區在發展初期被質疑是為了地產發展的項目，當然現在從結果看得出這兩個園區在香港創科發展的重要性。另一個較多朋友提到的是人才問題，現在大概有十多萬資訊科技從業員，若10年後要增多一倍的新職位空缺，就必須要有更多外地人才來港工作，當中內地科技人員定必為首選。但要知道內地各大園區都在「搶人才」，香港生活成本那麼高，內地人才為什麼要選擇香港呢？當中Duncan議員的Digital Pass是一個不錯的意見，內地專才可白天在新田科技園上班，放工返回深圳居住。

筆者認為新田科技園必須定位清晰，小則如何跟數碼港及科技園分工及協同，大則要與前海、南沙、松山湖等大灣區主要科技園區做到我中有你、你中有我的戰略性合作思維。同時筆者亦建議將部分政府部門遷往北部新區，作帶頭作用。重點是希望政府在招攬龍頭企業落戶時必須更國際化，不可單單向內地企業招手，不然只會變成另一個大灣區內的其中一個科技園，欠缺獨特性。

與會朋友亦提供了很多具建設性的意見，例如在規劃北部都會區時，最好是以智慧城市、綠色社區為頂層思維。加強區內交通設施，除必須有大型集體運輸系統外，亦需要考慮加入無人駕駛或電動化個人運輸工具，方便來往小區。同時，必須注意兩地的電話網絡重疊及數據跨境問題等。

前海Web3 Hub之後筆者上了前海夢工場，出席好友Sisley的前海Web3 Hub的成立。今次是疫情通關後第一次到前海，估不到從金鐘立法會大樓Door to Door 到前海深港青年夢工場，全程坐地鐵只需一個半小時；金鐘坐東鐵直到羅湖，過關後從羅湖地鐵站坐1號線不用轉車到「鯉魚門」便到前海北區，十分方便。

三地電腦商會合作 創造更高經濟價值

前海Web3 Hub有十數家Web3 startups，從事不同的Web3解決方案；例如數字人、人工智能、數字藏品、GameFi 及SportFi 等等。當中不少企業是從香港過去的，他們往前海的主要理由是產業落地及被前海管理局的企業支援政策所吸引，當包括香港年輕員工的工資及居住補貼等。但同樣有不少Web3的內地科企很嚮往過來香港發展，始終香港可合規發展虛擬資產這點對內地科企是極之吸引的。

筆者第二天前往廣州拜訪廣東省電腦商會，廣東省電腦商會今年成立30周年，會長馬本湘今次邀請了澳門電腦商會會長姚健池，以及筆者代表香港電腦商會商討於年底的廣東省電腦商會成立30周年慶典當天，同時成立「粵港澳大灣區數字產業聯盟」一事。成立聯盟的目的是希望透過三地電腦商會不同的優勢，把資源互動，為會員企業提供一個更大的協作平台。希望除產品銷售外、更可以在產學研等科技領域增加合作，並共同推動青年互訪工作，為他們在大灣區未來的發展打好基礎。

因國際政治環境及經濟前景不明朗，經營生意實不容易。企業不能單打獨鬥、行業也不能獨自發展，作為商會必須為會員企業打頭陣，向政府提出有利經營的意見，同時亦要扮演如駁水管師傅為會員駁通不同的資源，提升經營動力。粵港澳大灣區作為全國最大的經濟體系之一，若三地電腦商會能緊密合作，發揮協同，定能提升區內科企的協作機會，創造更高的經濟價值。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]