瑞銀亞洲：資金流入好倉 網易牛66921

【明報專訊】內地擬再加強對青少年及兒童上網時間的限制，16歲至18歲青少年一日上網時間不能超過2小時。早至2021年，內地有報章點名騰訊（0700）的旗下遊戲令青少年及兒童沉迷，當時曾令騰訊股價急挫。網絡遊戲「限時令」消息傳出後，上周五騰訊早市曾率先在ATM中轉跌，後來收市靠穩回升，一舉跌穿100天線及10天線。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽（15594），行使價298.8元，2023年11月到期，有效槓桿約8.6倍。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購（16822），行使價427.55元，2023年11月到期，有效槓桿約10.1倍。
另一家以遊戲公司網易（9999）未受「限玩令」消息影響股價，上周五開陽燭升穿10天線。輪場資金亦是一面倒流入好倉，如投資者看好，可留意網易牛證（66921），收回價142元，2024年4月到期，有效槓桿約4.9倍。
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