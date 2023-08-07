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摩根大通亞洲：波動或持續 日經購10898

【明報專訊】日本央行上周五出乎市場預期調整孳息曲線控制政策後，日本債市及股市本周走勢波動。日本10年期國債息率曾升至0.65厘，創9年新高，日本央行於上周四第二次入市買債。據彭博報道，市場將此舉解讀為日本央行希望減輕國債息率急升的壓力。日圓匯價略為回落，美元兌日圓重上142。環球投資者密注觀察日本央行國債孳息率控制政策的轉變，對各資產市場的影響。市場擔心日本投資者或因應日本國債息率回升，加快沽售海外投資並將資金調回本土市場，或對環球股市、債市及匯市造成衝擊。

如投資者認為日股波動將持續，希望捕捉日股走勢的話，除日股相關ETF之外，亦可留意與日經平均指數掛鈎的窩輪，看好可參考日經購（10898），行使價34,000點，實際槓桿約12倍，2023年12月8日到期；看淡可考慮日經沽（10929），行使價30,000點，實際槓桿約7倍，2024年3月8日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]