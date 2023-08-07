moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：租金物價齊升 支持樓價

標籤：廖偉強

【明報專訊】本港樓市在近期無疑是沉寂下來，主要原因是在美國暴力加息後，市場信心不足，再加上恢復通關之後，香港沒有出現預期的經濟爆發力，所以對後市較年初看法，都有很大分別。

現時很多香港市民都選擇按兵不動，就算有資金在手，都不敢在這個時候出動去投資，或者花大錢去消費。事實上今年開關之後，現實與預期出現頗大落差，很多人都甚為失望，這個時候，負面的心態就更容易造成相互的影響，並且加速擴散。

事實上，接連加息確實加重了置業者的供樓負擔，如果是「持重貨」的投資者，壓力就更加大，因此「減磅」就是順理成章的事。不過，大家要知道，香港的業主超過六成以上已經供完按揭，亦有很多業主，借款相對樓價比例十分之低。所以，只有近幾年入市的買家，遭遇樓價的下跌，加上按息調升，因而感受到很大的壓力，而顯然這並非廣泛及嚴重的問題。

相信大家亦很清楚，接連加息的其中一個原因，就是通貨膨脹，物價飈升，加息可紓緩通脹的壓力。同時間，在高通脹環境之下，物業價格同樣不容易大幅下調。此外，近期的租務市場因為輸入人才、內地學生來港升學，以及部分觀望樓市的香港人由買轉租，導致租金不斷上升。

簡單而言，租金上升加上通脹，樓價根本沒有大幅下跌的壓力，只有一時波動。事實上，樓價由高峰期至今調整約15%。基於市場信心不足，入市買家相對比較少，因此與心急出售單位業主談判，亦相對較為容易，買家隨時能夠在談判中佔主導位置，可以用低於自己所預計的價格入市。只要置業者的信心恢復，樓市就容易「一觸即發」，短時間內轉旺，所以，筆者認為今天就是最佳的入市時機。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]