moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：新盤平爆或炸出樓巿轉勢

標籤：布少明

【明報專訊】日前大型發展商於市場投下「震撼彈」！說的正是油塘新盤以「時光倒流」價開售，較同區新盤低出約20%，有指是近7年來首批折實均價最低的市區盤，更有媒體形容開價有如「炸彈」般震撼。個人相信，由於開價極具競爭力，相信此新盤有望掀起入票熱潮，問鼎今年「票王」寶座。

事實上，面對美國聯儲局加息浪潮影響，近月市民入市意欲明顯未如以往，所以是次發展商為求刺激市場反應，主動以「平爆價」開售絕對可以理解。筆者認為，今次大型發展商帶頭「劈價」賣盤，有可能成為樓市重拾升軌的「分水嶺」。

翻查過往資料，一手暢旺有助帶動整體樓市表現。例如政府於2016年加樓市「加辣」，一度令樓市陷入「冰封」，惟在2017年農曆新年前，不乏大型矚目新盤推售並錄得理想反應，其後樓市在該年春節現小陽春，樓價更在短短3個月內累升逾6%。

此外，回顧2018年底時，亦有大型發展商以低於市價約兩成開售觀塘區新盤，猶記得當時售樓處「萬人空巷」，「人龍」處處，銷情亮麗，同時帶動樓市擺脫當時中美貿易戰的陰霾，重振交投氣氛。若以此作「前車之鑑」，相信今次再有發展商帶頭以震撼價開賣新盤，勢有助樓市加快轉勢，提早完成樓市整固過程。

近期香港樓市表現未如人意，除了加息的陰霾外，主要是買家入市時趨向審慎。其實不少買家有足夠入市「彈藥」，但由於與業主「傾唔啱價」，所以暫時按兵不動，選擇觀望後市。

不過，今次發展商以低價推盤，有助為激活樓市埋下契機。至於這重磅「炸彈」能否擊穿二手業主心理防線，擴闊議價空間促成二手成交，從而加速樓市見底回升？我們拭目以待。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]