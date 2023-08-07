布少明：新盤平爆或炸出樓巿轉勢

事實上，面對美國聯儲局加息浪潮影響，近月市民入市意欲明顯未如以往，所以是次發展商為求刺激市場反應，主動以「平爆價」開售絕對可以理解。筆者認為，今次大型發展商帶頭「劈價」賣盤，有可能成為樓市重拾升軌的「分水嶺」。

翻查過往資料，一手暢旺有助帶動整體樓市表現。例如政府於2016年加樓市「加辣」，一度令樓市陷入「冰封」，惟在2017年農曆新年前，不乏大型矚目新盤推售並錄得理想反應，其後樓市在該年春節現小陽春，樓價更在短短3個月內累升逾6%。

此外，回顧2018年底時，亦有大型發展商以低於市價約兩成開售觀塘區新盤，猶記得當時售樓處「萬人空巷」，「人龍」處處，銷情亮麗，同時帶動樓市擺脫當時中美貿易戰的陰霾，重振交投氣氛。若以此作「前車之鑑」，相信今次再有發展商帶頭以震撼價開賣新盤，勢有助樓市加快轉勢，提早完成樓市整固過程。

近期香港樓市表現未如人意，除了加息的陰霾外，主要是買家入市時趨向審慎。其實不少買家有足夠入市「彈藥」，但由於與業主「傾唔啱價」，所以暫時按兵不動，選擇觀望後市。

不過，今次發展商以低價推盤，有助為激活樓市埋下契機。至於這重磅「炸彈」能否擊穿二手業主心理防線，擴闊議價空間促成二手成交，從而加速樓市見底回升？我們拭目以待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]