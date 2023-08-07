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馬泰陽：新盤減價料引爆購買力

標籤：馬泰陽

【明報專訊】由於疫情的影響，本港樓市發展一度受挫。雖然本港已於今年年初重開各個關口，但經濟復蘇的速度不如預期。樓市於首季反彈，但受加息陰霾下，由次季起無力鞏固，令次季復蘇的力度減弱，令到今年第二季新盤成交量錄2753宗，較第一季的3468宗減少約20.6%。若以今年首7個月計算，一手成交量合共錄6843宗，以過去十年同期相比為第二低。

另外，美國聯儲局日前加息0.25厘，為這輪加息周期的第11次加息，累加5.25厘，聯邦基金目標利率提升至5.25厘至5.5厘，創逾22年新高。

本港亦有跟隨美國加息，然而美國聯儲局暫未有明確表示今輪加息的完結時間表，故下半年仍有機會再次加息，為樓市帶來一些不明朗因素。在加息陰霾下，市場氣氛回軟，發展商近期以「震撼價」推售新盤搶市場，以低價搶盡市場焦點，預料將吸引準買家入市。

以日前開價的親海駅II首張價單為例，入場費低見「2字頭」，僅290萬元，售價可算是平盡近年九龍區的新盤，而折實平均呎價14,997元，對比去年同區以至今年初附近地區開售新盤首批均價，低約17%。另外，位於紅磡的BAKER CIRCLE·GREENWICH亦以低價搶攻市場，首批折實價367.83萬至905.49萬元，而當中有24伙售價亦低於500萬元。

由於多個新盤開價吸引，相信吸引大批客源，進一步打擊二手市場。筆者認為，一手新盤以「震撼價」推出市場，相信能為沉寂一時的市况帶來刺激。倘若新盤引爆出市場積壓的購買力，料能成為樓市的「火車頭」，帶動本港的樓市交投。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]