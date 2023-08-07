退休前公司醫保宜轉個人醫保

一般來說，不少香港的打工仔都會享有公司提供的醫療保險，普遍叫「團體醫療保險」，這類保險一般只提供基本的門診及住院保障，賠償額未必足以全數支付嚴重傷病的醫療費用，受保人需要自行支付有關差額。此外，每當僱員離開所屬機構，便會即時喪失保障，因此轉工期間便可能出現保障真空期。即使新舊工作無縫交接，新工作的醫保都會重新計算「等候期」。而部分已獲舊保單保障的病患，在新保單下可能被視作「投保前已有病症」而不獲保障。

退休後才買或須做健康核保

當僱員退休後，亦可能因為年齡或身體問題，未必可以成功購買個人醫保。不過，現時部分團體醫保會為受保僱員提供可攜式醫保計劃，受保僱員可選擇向現有團體醫保保險公司投保此類型計劃，以便將來轉工或退休後繼續享有醫療保障。但自從2019年政府推出自願醫保計劃後，愈來愈多人有興趣購買一份自己的醫療保險。

可選設有自付費個人醫保

不少人都會抱有疑問，既然已經有公司那份團體醫療保險，還有沒有必要自己再買一份個人自願醫保呢？雖然醫療保險不會重複賠償，即是一間保險公司作出賠償後，另一間保險公司不會就已賠償部分再次賠償，但公司的醫療保險不一定賠得足，萬一患上嚴重疾病，賠償缺口可能更大。特別是自願醫保，其保障範圍包括投保時未知的已有疾病和先天性疾病。若退休前可以有一份自願醫保，則超支部分便全數由保險公司賠償而毋須自己煩惱，離職或退休後的保障缺口也可以彌補。

公司團體醫療保險保障有限

僱員在退休前有公司醫保，便可以選擇設有自付費的個人醫保。自付費又稱墊底費，可理解為投保人須先自行負擔的醫療費用，而保險公司則會負責超出自付費後的合資格醫療開支，並受相關保障額所限。那麼，設有自付費的醫保又有何好處？簡單而言，投保人可以透過設自付費的個人醫保，來調低保費；自付費愈高，保費可下調得愈低。投保人如有公司團體醫保，便可利用團體醫保的賠償來抵消自付費，然後按個人醫保索償，提升整體醫療保障。

快而保的專家分析指出，不同公司所提供的醫療福利不同，有些公司會為僱員提供保障一樣的團體醫療保險，但也有公司會因應僱員的職級和職位安排不一樣的醫療保險。大部分本港中小企的資源有限，始終僱員醫療保險並非法例要求一定要買的東西，所以這類保險大部分只提供基本的門診和住院保障，例如平時傷風感冒時可低價甚至免費睇門診醫生，但當中附帶不少條件，如每年、每次賠償及次數限制、只涵蓋網絡醫生、專科須持有效轉介信等。

私家醫院病房房租差異大

更進一步，如果受保人患上大病需要入院，香港大部分私家醫院的病房大致分3級 ︰普通病房（或稱標準房）、半私家房及私家房。每日房租收費介乎500元至2.3萬元，差別可以好大。公司醫療福利可能只有400元至600元，而且多數採取「細項設限」的結構，為每個保障項目（如房費、外科手術費、雜費等）設置賠償上限，變相僱員就要自己掏腰包。不少人認為已經擁有公司醫保的保障，但當醫療超出標準賠償費就要自付。

自願醫保保證續保至100歲

有理財顧問指出，大部分打工仔都有轉工經驗，從離職到新公司，甚至試用期完畢後才享有團體醫療保障，真空期隨時長達半年，倘若患上嚴重疾病，全部醫療開支都需要自付。當走到退休階段時，公司醫保便不再為僱員提供保障。個人醫保會就不同產品的續保年期來維持保障，而其中自願醫保更會保證續保至100歲（實際年齡），不會因為工作的限制而失去醫療保障。

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[退休綢繆]