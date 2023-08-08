澳洲合約扭虧 中電半年轉賺51億

留家時間減 住宅用電降2.7%

上半年，香港售電量按年升3.7%、但當中住宅部分因市民更多外出用膳及出境旅遊增加，留家時間減少，令住宅用電減2.7%；比例僅26%，創2019年上半年以來新低。中電期內在港能源業務的盈利按年減少1.6%，只有40.6億元，但是受惠於5月、6月酷熱天氣影響，售電量按年升3.7%至163.19億度。隨着疫情後經濟復常，商業售電按年增長6.6%至64.81億度；基建及公共服務售電亦按年增長6.5%至48.58億度。但是住宅售電則按年下跌2.7%，只有42.16億度，佔整體售電比例亦只有26%。首席執行官藍凌志指，由於香港在之前碰到3年疫情，因此住宅售電的情况難以直接比較。在去年下半年香港逐漸遠離疫情並邁向正常化，隨之商業、基建及公共服務用電正在增加。在未來幾個月，集團會與政府就新的利潤管制計劃及未來5年的投資計劃進行商討。

澳洲能源轉型需巨額投資

該集團的內地電力業務則按年增長10.6%至13.72億元；以EnergyAustralia為首的澳洲業務則虧損減少至5.9億元。印度合營業務盈利按年大增3.34倍，獲利4.25億元。藍凌志稱：「澳洲業務在實施能源轉型期間，需要進行巨額資本投資，因此擬尋求伙伴支持，但是不能一蹴即就，他們目前尚尋求合作伙伴的過程中。」他展望EnergyAustralia下半年度會有較佳的業績表現。

花旗發表報告指，中電控股旗下澳洲業務的改善情况，比預期為慢，但保持每股派息0.63元，則與其預期一致，仍給予中電「沽售」評級，原因是其預期該股的股息收益率只有4.9厘，為眾香港公用股中最低、澳洲業務的前景存在挑戰性，及新的利潤管制計劃涉及的投資會較細，意味在港的盈利增長空間減少。