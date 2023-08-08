惠陶單日挫逾97% 市值蒸發23億 近5月累升22倍 市場人士：典型莊家散貨手法

明報記者 陳偉燊

上周五股價高見3.79元

惠陶於今年3月中，經元庫證券安排以0.14元配股逾1億股，集資1450萬元後炒上，直到上周五（8月4日）高見3.79元過去8年高位。雖然惠陶昨日股價急插，但到昨天截稿時止，均未見該集團刊發公告交代股價異常波動的情况，但更新討論中期業績的董事會日期，由原來本月15日（下周二）提前一日至本月14日（下周一）。

至於在惠陶持股61.73%或逾3.2億股的執行董事兼主席呂文華，其手上的股權價值只餘3197.6萬元。據惠陶集團年報所載，呂文華本身為帝國金融集團（前稱太陽國際）（8029）的執行董事，帝國金融主席兼執董鄭丁港，市場人士視為澳門前博彩中介人龍頭周焯華的好友兼生意伙伴。雖然該股與太陽城一系未有直接股權關聯，但是從人事佈局上，有分析認為不排除與前太陽城系人馬有淵源。

主席呂文華持股價值餘3197萬

惠陶自2019年11月自現任管理層接手，即參與發行及出版澳門免費報《力報》及《遊澳假期》雜誌，與澳門市場的關係，更因此進一步加深。除此之外，該集團亦有在澳門及珠海經營戶外廣告。

昨0.1元成交宗數佔比達24%

翻查昨日惠陶的成交紀錄，全日成交的1.14萬宗交易，以0.1元成交佔比最多，涉及交易宗數達2692宗，佔交易宗數23.6%；錄得近1.76億股成交，相當於成交股數的35.3%。該集團自3月中旬以每股0.14元配售逾億股，之後無視首季業績公布前所發盈警，股價照樣炒上，其間公司只發公告指出，擬在港參與開發快速消費品銷售業務，包括但不限於傳統中醫藥以及美容及化妝品，除此之外，其實無甚新的消息，只是股價仍然穩步向上，到上周五創下8年來高位3.79元。

不過，到昨日集團股價最終「大散」，將過往5個多月累積的升幅，一次過全蒸發掉。