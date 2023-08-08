日圓先生轉軚 料匯價升返6.5算 估美息見頂 日經濟趨樂觀

由於日本央行實行超級寬鬆政策，使日圓成為沽空目標，今年以來日圓兌美元已下跌7.5%，不過近期見回穩迹象，日圓兌每美元昨維持在142水平；每百日圓兌港元在5.5算左右。

料央行暫保留寬鬆政策

榊原最新認為，日圓已見支持，日本財務省及日本央行應對目前情况滿意，「我不認為它們會出手干預匯市走向」。他指出，美聯儲未來的貨幣政策走向，是決定日圓匯率的關鍵，若美聯儲一如市場預期停止加息，日圓兌每美元未來幾年將升值至120水平。

榊原認為，雖然日圓仍可能下滑，但日圓兌美元的趨勢已改變。他說，日本終走出了通縮趨勢，但日本央行行長植田和男暫時仍會保留寬鬆政策。

日本央行昨公布7月貨幣政策會議上，政策委員的主要意見。委員當時議決，允許10年期國債孳息率在一定程度上高於0.5厘，而央行將在每個工作天以1厘的孳息率購買10年期國債，變相將長債息率上限，由0.5厘提高至1厘。政策委員對放寬孳息率曲線控制（YCC）政策持肯定的意見。

有觀點擔憂，隨着日本經濟復蘇，物價與利率趨於向上，若把長期國債孳息率控制在半厘以內，副作用將會增大，因此提高利率操作的靈活性比較理想。

彭博社指出，日本放寬對YCC政策的控制，加上惠譽下調美國信用評級，以及美國政府加碼發債，都對美國債市構成壓力。美國10年期國債孳息率昨維持在4厘高位，美股3大指數上周顯著下滑後，昨早段顯著反彈，道指早段大升逾300點或0.9%。

對冲基金美債空倉13年新高

根據商品期貨交易委員會（CFTC）截至8月1日當周的數據，對冲基金對美國國債的衍生品淨空倉倉位，增至2010年以來最高水平。反觀資產公司等傳統投資者的押注方向剛好相反，淨長倉倉位增加，反映投資者的觀點日益分歧。

資產管理公司憂慮美國經濟增長潛在放緩，可能刺激市場加大對美聯儲減息的押注，因此繼續購入美國國債。不過面對美國國債供應增加等不利因素，對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）等押注美國30年期國債價格將會下跌。

GSFM投資策略師Stephen Miller表示，槓桿基金認為通脹只會緩緩下降。若利率高企，債券價值將被蠶食。由於一些基金沽出美國長期國債促使孳息率上升，令槓桿投資者處於有利地位。

（綜合報道）

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