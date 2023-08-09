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港股跌353點失守牛熊線 成交逾千億

標籤：經濟

【明報專訊】中國7月進出口數據遠遜預期，市場憂慮內地經濟轉弱，離岸人民幣曾貶至7.23兌一美元水平，加上內房股違約憂慮再升溫，以及醫藥行業反貪腐陰霾未散，負面消息夾擊下重創港股投資情緒。恒指曾挫逾400點，失守包括250天線在內的多條移動平均線，收報19,184點，跌353點，跌市成交回升至逾千億元。證券界指，內地經濟下行勢頭愈來愈明顯，股市基本面轉差，建議投資者多持現金。

恒指低開229點，報19,308，其後走勢反覆向下，午後跌幅擴大，最多跌425點，低見19,112，收市跌353點，報19,184，連跌兩日，失守20天（現處約19,328點）、250天牛熊線（現處約19,297點）和50天線（現處約19,185點）。國指與科指跌幅更大，全日挫逾2%。跌市下全日成交增至1046億元。滬港通下的北水，淨流入增至73億元，為連續兩日流入。

內房債危機再升溫，藍籌內房民企齊瀉。據報碧桂園（2007）未如期支付兩筆美元債利息（詳見另文），並稱因再融資環境惡化，出現流動壓力，股價跌14.4%；碧桂園服務（6098）跌9.7%，為全日表現最差兩隻藍籌。龍湖（0960）跌4.9%，華潤置地（1109）跌3%。

分析：走勢轉弱 宜多持現金

醫藥股續跌，中生製藥（1177）、石藥（1093）跌逾2%，藥明生物（2269）跌1.4%。華晨中國（1114）主席被拘留調查後獲保釋，復牌後股價跌3.8%。

重磅藍籌科技股ATMXJ同見沉重沽壓，阿里巴巴（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌3.2%，小米（1810）跌2%，京東（9618）大跌逾4%跌幅最大。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，中美關係再度緊張，可能有新一輪制裁，加上中國進出口數據差過預期，內地經濟下行勢頭愈趨明顯，港股逐步下試低位，恒指跌穿多條平均線，走勢轉弱，萬九點是心理關口，初步支持位18,562。他對後市看法保守，建議投資者多持現金，因為現時股市下跌，不是技術層面，而是基本面轉差，在內、外不利因素夾擊下，港股表現只會愈來愈差。