萬達高層劉海波涉貪 傳被公安帶走

萬達高管曾多次被帶走調查

今次被帶走的劉海波於2010年加入萬達集團，分管集團投資業務，事件曝光後，包括官媒在內的多個媒體指出，曾是軍人的萬達創辦人兼董事長王健林，一直鐵腕反腐，對貪污腐敗、舞弊採高壓零容忍的態度，並指王健林曾表示萬達建立了一支強大的審計隊伍，審計部就相當於萬達集團的紀委，而萬達以往亦多次有高管被帶走調查，包括2020年12月28日，曾跟隨王健林多年的萬達商管集團副總裁朱戰備因涉嫌貪腐被上海警方帶走。

而在今年2月，新城控股（滬：601155）公布暫時無法與董事、聯席總裁曲德君取得聯繫，隨後新城系再披露，收到曲德君家屬轉交的曲德君辭職信。

其後有傳曲德君是因個人原因受查，但作為王健林器重的老臣子、曾在萬達工作近17年、且一直負責核心萬達商業的曲德君，亦被《騰訊新聞》「稜鏡」及《財新》等報道指，曲德君的失聯是由於正在配合當局調查，事涉其供職萬達集團、負責萬達金融科技板塊業務期間。