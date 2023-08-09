置富產業信託中期可供分派收益跌2%

冀海外資產佔比增至10%至15%

上半年置富Malls的租賃查詢及勢頭亦回升，新訂租約（包括續租及新租）面積合共37.8萬方呎，相當於物業組合總面積的12.5%，租戶續租率為77%。置富產業信託行政總裁趙宇表示，大部分商戶上半年續租租金按年持平或輕微上升，當中餐飲和家品行業比較理想。

趙續稱，公司去年收購的新加坡高文之星項目一直維持100%出租率，大部分續租租金錄單位數增長。現時高文之星佔公司整體物業組合1.4%，有意把公司海外資產佔比增至10%至15%，並可投資於綜合式項目；新加坡、中國內地及鄰近的大灣區的項目都會納入考慮範圍內，但暫時沒有時間表。

紅磡置富都會研明年翻新

然而，公司團隊大部分位於香港，短至中期目標為專注本地物業市場收購。趙又稱，近期紅館演唱會數目增加，加上學校復常，紅磡置富都會為旗下商場中人流升幅最大，正積極研究於明年翻新商場，為期約2至3年，目標投資回報率為10%。另外，旗下「+WOO嘉湖」正在進行重點資產增值措施，期內出租率仍保持在94.1%，項目最後一個階段的翻新工程預計於2024年上半年竣工。