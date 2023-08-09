moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

置富產業信託中期可供分派收益跌2%

【明報專訊】置富產業信託（0778）公布截至今年6月底止中期業績，可供分派收益4.48億元，按年跌2%，每基金單位分派22.36仙，年度化分派收益率8%。集團期內收益9.08億元，按年升4.7%；物業收入淨額6.72億，按年升6%。所有主要收益來源包括基本租金、停車場收入、代收費用及營業額租金均有所增加。去年第五波疫情期間，該公司一度為租戶提供的租金寬減，於報告期間並無相關援助措施，也導致相對較高收益。

冀海外資產佔比增至10%至15%

上半年置富Malls的租賃查詢及勢頭亦回升，新訂租約（包括續租及新租）面積合共37.8萬方呎，相當於物業組合總面積的12.5%，租戶續租率為77%。置富產業信託行政總裁趙宇表示，大部分商戶上半年續租租金按年持平或輕微上升，當中餐飲和家品行業比較理想。

趙續稱，公司去年收購的新加坡高文之星項目一直維持100%出租率，大部分續租租金錄單位數增長。現時高文之星佔公司整體物業組合1.4%，有意把公司海外資產佔比增至10%至15%，並可投資於綜合式項目；新加坡、中國內地及鄰近的大灣區的項目都會納入考慮範圍內，但暫時沒有時間表。

紅磡置富都會研明年翻新

然而，公司團隊大部分位於香港，短至中期目標為專注本地物業市場收購。趙又稱，近期紅館演唱會數目增加，加上學校復常，紅磡置富都會為旗下商場中人流升幅最大，正積極研究於明年翻新商場，為期約2至3年，目標投資回報率為10%。另外，旗下「+WOO嘉湖」正在進行重點資產增值措施，期內出租率仍保持在94.1%，項目最後一個階段的翻新工程預計於2024年上半年竣工。