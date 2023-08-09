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螞蟻估值降七成 華平投資等不參與回購

【明報專訊】內地監管當局上月向螞蟻集團開出71億元人民幣罰款後，螞蟻提出向全體股東回購最多7.6%股權。彭博引述知情人士報道，螞蟻估值大削七成後，包括華平投資（Warburg Pincus）、加拿大養老金計劃委員會在內的多家全球投資者，均選擇不參與螞蟻提出的股票回購計劃。

富達普徠仕等傳同意售股

知情人士指出，凱雷投資集團（Carlyle Group Inc.）、新加坡政府投資公司（GIC）亦未有參與回購；富達投資 （Fidelity Investments）、普徠仕（T. Rowe Price Group Inc.）在內數家基金公司則同意出售持股，亦有部分中國國有股東正在計劃加入回購行列。

螞蟻、華平、凱雷、加拿大養老金、GIC、富達和普徠仕的代表均拒絕置評。

螞蟻上月提出以自有資金回購最多7.6%股份，回購估值約為5671億元人民幣（約790億美元），較2020年IPO前估計市值2800億美元大幅下跌。阿里巴巴（9988）早前已宣布不出售其持有的螞蟻三分之一股份，淡馬錫則表示，正尋求更好地了解螞蟻回購估值是如何得出。

報道指出，螞蟻集團自IPO觸礁後估值大跌，曾參與2018年早期融資的養老基金和私募股權公司均面臨巨大財務損失。由於資產管理公司需要將私人資產按市場價格定價，以反映公允價值，不過所有損失均是帳面表現，如螞蟻估值反彈或可逆轉損失。