證監短期發布加強期貨商風險管理諮詢總結

梁鳳儀在訪問中稱，證監會在加強期貨商風險管理正式諮詢文件出台前後，都與業界進行大量溝通，諮詢期間，業界亦踴躍提出意見。證監會正逐一審視意見，以平衡風險管理及營運成本的考慮，就業界關切的議題作出修訂，亦就修訂建議和業界溝通。證監會即將作出諮詢總結，並計劃在短期內發布。

早前有消息稱，證監會立場軟化，擬放寬多項備受業界反對的建議，包括若客戶30日兩度未繳清孖展、不應再獲補足孖展寬免的建議，改為非硬性要求，但期貨商需要設立機制，定時就寬免許可進行檢視。另據稱證監會亦擬延長相關措施落實的日期，由3個月延長至6個月，但最終仍要視乎諮詢總結出台。

落實擴大內幕交易條文範圍

另外，證監會昨天就修訂《證券及期貨條例》內與執法相關的條文發表諮詢總結，將落實有關將條例下內幕交易條文的範圍擴大的建議。內幕交易條文的範圍一經擴闊，將會涵蓋在香港就於境外證券市場上市的證券或其衍生工具進行的內幕交易；以及在香港以外地方進行的內幕交易，而當中涉及在認可證券市場，即在聯交所上市的任何證券或其衍生工具。

不過，考慮到回應者提出的複雜實施問題，證監會暫時擱置兩項關乎專業投資者豁免，以及對違規受監管人士向法庭申請強制令及其他命令的建議修訂。但證監會將繼續觀察市場發展，並會考慮所有方案，以確保投資者獲充分保障。有關方案可能包括加強證監會的紀律懲處權和法律及監管框架的其他部分。