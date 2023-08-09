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穆迪調低美10中小銀行評級 憂融資成本升 警告梅隆道富或降級

【明報專訊】美國地區銀行危機餘波未了。穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級，並警告可能會下調美國合眾銀行（U.S. Bancorp）（美：USB）、紐約梅隆銀行（New York Mellon）（美：BK）、道富銀行（State Street Corp）（美：STT）及Truist Financial Corp.（美：TFC）等美國主要銀行的信用評級，指融資成本上升及收入指標下降等，將削弱銀行的盈利能力。

受穆迪下調多家銀行的評級影響，美股3大指數早段下滑，道指挫逾400點，與標普500指數及納指同跌逾1%。銀行股早段普遍受壓，摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）等大行早段股價跌幅介乎2%至3%。美國10年期國債孳息率跌穿4厘。此外，意大利政府擬向銀行開徵「暴利稅」，也拖累歐洲銀行股大跌。

銀行股受壓 道指曾挫逾400點

穆迪的報告指出，美國一些銀行正面臨多重壓力，包括融資成本上升、潛在的監管資本弱點，以及寫字樓空間需求疲軟令商業房地產貸款相關的風險上升等，導致銀行評級被重新評估。穆迪表示，並非所有銀行都受到相同影響，但上述情况拖低了很多美國銀行的信用狀態。

今次被下調評級的中小銀行，包括：M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.及Fulton Financial Corp.等。穆迪也在評估是否下調Northern Trust Co.和Cullen/Frost Bankers Inc.的評級，並對PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.及Ally Financial Inc. 在內的11家銀行，給予「負面」展望。

美國地區銀行自3月以來接連倒閉，令市場不安，投資者一直密切關注銀行業面臨壓力的迹象。利率上升已促使業界為存款支付更多利息，並提高不同來源的融資成本。

銀行若擁大量商業地產投資堪憂

此外，較高的利率亦侵蝕銀行的資產價值。

穆迪指出，資產風險正在上升，尤其是那些持有大量商業地產相關投資的中小型銀行。一些銀行已抑制貸款增長，保留資本，但這會拖慢貸款結構轉向高收益資產。那些擁有大量無保險存款的銀行所受的存款流失壓力更大，尤其是那些擁有大量固定利率證券和貸款的銀行。

彭博社指出，尋求出售商業地產貸款的銀行，目前難以將資產脫手。知情人士稱，包括高盛和摩根大通在內的銀行，最近數月嘗試出售以寫字樓、酒店或住宅作為擔保的債務，但由於外界對商業房地產的憂慮升溫，很多銀行想把貸款組合脫手並不容易。寫字樓目前只有零星的交易，使業主和銀行缺乏市場標準去判斷物業的價值。很多銀行都願意稍為降價，換取交易達成，以增強流動性，又或避免貸款到期而面臨再融資需求的複雜局面。

由於美聯儲加息推高了商業按揭貸款的成本，使債務再融資的成本提升。商業房地產研究機構Trepp上周公布的數據顯示，美國寫字樓貸款拖欠率達到5%，創20個月新高。

（綜合報道）

[國際金融]