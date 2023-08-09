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軟銀上季蝕261億 阿里持股價值跌

【明報專訊】軟銀集團（日：9984）旗下的主力科技投資的願景基金在連續5季錄得虧損後，在截至6月底的第一財季扭虧為盈，不過軟銀仍出乎意料陷入虧損。受阿里巴巴（9988；美：BABA）、德國電信（德：DTE）和T-Mobile（美：TMUS）的持股價值下跌等因素影響，軟銀集團第一財季虧損4776億日圓（約261億港元），與分析師預期的750億日圓（約41億港元）利潤存在很大差異，但已較去年同期的31.6萬億日圓（約1725億港元）巨額虧損顯著收窄。

Arm帶挈 願景基金扭虧

願景基金上季錄得1598億日圓（約87億港元）的投資收益，但這主要由於願景基金對軟銀旗下即將上市的晶片設計公司安謀（Arm）的股份投資收益，抵消了願景基金部門的其他投資虧損。若沒有計入Arm等子公司的股份價值，願景基金部門虧損130億日圓（約7億港元）。

願景基金被視為創科行業投資環境的健康狀况指標。軟銀財務總監後藤芳光表示，此前因市况嚴峻而削減投資活動，現已審慎地恢復投資，過去數月公開及私募市場的證券均出現復蘇，基於這一趨勢，軟銀希望在進攻和防守之間取得平衡。

軟銀一直減持阿里巴巴的股份套現，試圖彌補去年科技股暴跌帶來的損失。財報顯示，阿里巴巴股票的未實現估值損失為5534億日圓（約302億港元）。不過這些損失已被7699億日圓（約421億港元）的衍生品收益所抵消。

軟銀尋求Arm最快於9月上市，集資100億美元。Iwai Cosmo證券公司的分析指出，Arm上市後，投資者將能押注軟銀的兩種利潤來源，包括來自Arm等人工智能（AI）領域的投資，以及願景基金的投資擴張，不過納指表現是箇中關鍵。

（綜合報道）

[國際金融]