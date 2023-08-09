moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

劉敬華：高盛資產管理：股債平衡投資可抗通脹

【明報專訊】通脹持續，近期債券及黃金被不少投資者視為抗通脹之選。高盛資產管理歐洲、中東、非洲及亞太區多元資產方案主管Shoqat Bunglawala提醒，中長線而言於高通脹環境中，股票往往是可提供實質回報的抗通脹資產，預期未來一年歐美經濟不會出現嚴重衰退下，平衡投資於股債依然是較為可取的抗通脹策略。

儘管近月美國通脹現放緩迹象，Shoqat Bunglawala表示，隨着能源價格及商品價格回落，對緩解通脹有一定幫助，惟美國勞動市場依然保持強勁，工資仍有上升壓力，且由服務業驅動的通脹「黏性」未減，通脹放緩速度仍遜於聯儲局預期。

據高盛全球投資研究部（GIR）的預測，今年第4季美國核心通脹有望由去年第4季的4.8%回落至3.6%，預期明年第4季美國核心通脹率將進一步降至2.5%，但仍高於聯儲局2%的通脹目標，並料歐元區通脹將出現類似情况，估計至今年第4季區內核心通脹將放緩至3.8%，明年第4季通脹率則為2.2%。

Bunglawala預期，下半年歐美央行將維持偏鷹取態，以應對由服務業帶動的通脹，如何於不引發經濟廣泛衰退的情况下壓抑通脹，仍是歐美央行的主要挑戰，認為即使聯儲局於今年餘下時間不再加息，亦將維持息率於此水平，至於市場普遍預期的減息行動，相信年內不會出現，因儘管隨着貨幣緊縮政策的滯後影響浮現，如再融資成本增加為家庭及企業的財務狀况帶來壓力，未來12個月美國及歐洲出現衰退的可能性超過50%，但由於目前歐美經濟增長及消費市場仍具韌性，預計倘若出現經濟衰退，也只會是輕度或溫和的經濟衰退。

企債息吸引 不乏5至6.5厘選擇

這意味聯儲局維持利率於偏高水平的時間，或較市場預期的長。Bunglawala指出，市場對聯儲局將於年內減息的過度樂觀預期，某程度上已於市場反映，同時今年以來美股強勁反彈的動力主要來自少數大型科技股，再加上目前股票估值不及債券吸引，也為後市帶來隱憂，但亦認為對後市不需太悲觀，因一般而言，首先要看到息率見頂，然後再看到信貸息差擴闊，股市方會出現大幅調整，而目前連第一個條件也未符合，故認為要看淡股票資產於現階段仍是言之過早，並提醒中長線而言於通脹偏高的環境，各類主要資產中能提供正實質回報（Positive real return）的依然是股票，但亦承認股票的中期前景仍具挑戰，目前投資股票應以較為審慎態度，同時中短期而言，當下的債券孳息確是十分吸引，如不乏短期企業債可提供5厘至6.5厘的孳息率，為免不會錯過債券吸引的利息收益及股市上升的機會，認為50/50股債平衡投資策略為目前可取的投資方案。

留意可將通脹轉嫁客戶企業

至於投資黃金，Bunglawala表示，黃金向來被視為對冲通脹的工具，儘管通脹上升的情况下，金價表現確實會較佳，但當通脹一旦緩和，金價便會遇上升阻力，且參考金價長遠歷史表現，其走勢並不穩定，認為在目前的情况下，可提供較高孳息、且價格走勢相對穩定的優質債券較黃金更具吸引力，現時較看好投資級別債券。

股票方面，Bunglawala透露，目前較偏好優質、具增長、具強勁現金流，且面對通脹具較高韌性的企業，如有條件將通脹轉嫁予客戶的企業。高盛資產管理多元資產方案執行董事David Copsey補充，通脹持續下可留意的投資主題包括能源獨立、通脹驅動的消費模式轉變，及通脹受惠企業等，長線投資而言，也可留意人工智能（AI）主題，並提醒選股切忌過度着眼於股息收益，因很大機會會投資於能提供高股息，但盈利較難大幅增長的企業，反觀可持續增長企業未必可提供偏高股息，但股價則可長線增長，認為在投資組合內股票部分的資產配置，亦應在股息收益及股價增長間取得一定平衡。

明報記者 劉敬華

[基金特區]