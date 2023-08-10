大灣區GBA專題：港人灣區可購社保 增退休保障

明報記者 龍彩霞

隨着粵港澳大灣區的融合發展，目前在粵工作的港澳畢業生日益增加。按照社會保險有關規定，在粵工作的港澳地區高校畢業生與內地高校畢業生享有同等待遇，由單位統一參保，靈活就業的可自願按靈活就業人員規定參保。參保後可以按規定享受各項社會保險待遇，可以有效保障參保人的各方面權益。在一些地區，落戶、置業、買車、入學等都設置了社保年限門檻，今期淺談一下香港人若計劃在大灣區九大城市退休也可以考慮購買社保。

內地工作須投保「五險」

依法在內地企業就業港人應參加五項基本社保，就是上述的「五險」。由用人單位（即香港僱主）代為辦理參保繳費登記（通過電子稅務局或辦稅服務廳），個人繳費部分由用人單位代扣代繳；個體工商經營的港澳居民可持個體工商戶營業執照和個人有效證件，前往註冊登記地辦稅服務大廳辦理。以職工養老保險為例，個人繳費比例是8%，計入本人的個人帳戶，參保繳費後即可開始累計計算養老保險繳費年期、個人帳戶。退休後領取的養老金與繳費年期和繳費水平密切相關，繳得愈多、繳得愈長，退休後養老待遇水平就愈高，還會每年調整增加。

為促進大灣區人才交流，近期廣東省專門拿出珠三角地區事業單位9000多個崗位招聘港澳畢業生，歡迎符合條件的港澳畢業生報考，錄用後按事業單位工作人員身分由用人單位統一參保。港人參加內地保社和醫保適用範圍是：在內地企業就業人員、自僱人士、退休人士的香港居民均可以參加。目前，高校畢業生參加社保還有優惠政策。目前與高校畢業生有關的社保補貼有兩類，其一是小微企業社保補貼。小型微型企業招用畢業兩年內高校畢業生，與其簽訂一年以上期限勞動合同並按規定繳納社會保險費的，按其為符合條件人員實際繳納的社保費給予補貼。二是靈活就業社保補貼。畢業兩年內高校畢業生，向公共就業人才服務機構以靈活就業類型登記就業，並以個人身分繳納社會保險費的，每月按不超過其實際社保繳費額三分之二的標準給予補貼。

創業繳社保助抵禦風險

不僅如此，畢業後創業也有必要繳交社保。國家社保與香港儲蓄保險有異曲同工功能，即「早參保、早積累、早受益」的特點，可以幫助抵禦一定的創業風險。至於創業如何參保，則根據創業的形式有所不同，如果是開設公司，辦理營業執照後以單位名義為公司的員工繳納社會保險費；如果是個體工商戶或其他個體形式的創業，可以靈活就業人員的身分參保。社保費由稅務部門負責徵收，具體辦理流程以當地的稅務部門規定為準。

如果畢業後暫時沒有找到正式工作，可以按照自願原則，作為靈活就業人員以個人身分申請參加企業職工基本養老保險，由個人繳納基本養老保險費。有不少年輕人也會轉工，若僱員轉工，但仍在內地工作，則由新單位在原來的個人資料下繼續繳費，養老保險個人帳戶、繳費年限累積計算；如果跨省或跨制度流動需要轉移接續養老保險關係，則直接向新參保地提出轉入申請即可。同時，符合領取失業保險待遇條件的，還可申領失業保險金或失業補助金。

自僱可參加養老險及醫保

自僱港人可按規定參加職工基本養老保險和醫療保險。有意參加社保的港人，要持有居住證或持廣東省就業登記證明在省內就業地辦稅服務大廳辦理，再通過「粵稅通」或「粵省事」小程序清繳社保費。退休人士的港人，則可參加城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險。港人參加者持港澳居民居住證、銀行卡前往居住地所在社會保險經辦機構，街鎮（街道）事務所（中心、站），合作金融機構及境外委託代理機構自行辦理，或委託居住地村（居）協辦員辦理或登錄『粵省事』小程序辦理。辦理完登記後可通過「粵稅通」或「粵省事」小程序清繳社保費。養老保險的個人帳戶不會取消，裏面的金額一直存在，若繳費滿15年，可申請退休；若未滿15年，無論是否繼續就業，都可繼續補交。至於醫保方面，帳戶亦不會被取消，續保後第二個月仍可使用。

另外，職工養老保險申領需同時滿足年齡和年限的條件。年齡方面，男性需滿60周歲，自僱人士和管理技術崗位的女性需滿55周歲，而生產操作崗位的女性需年滿50周歲；年限方面都是需要累計繳費滿15年。城鄉居民養老保險申領也需要同時滿足年齡和年限的條件，年齡不分男女，都是需要滿60周歲，而年限方面也都是需要累計繳費滿15年。

醫療保險方面，除學生是當月即可享受醫療保險待遇外，其他皆為次月開始享受相關待遇。特別提示，由於實施城鄉一體化醫療保險制度，深圳市已取消城鄉居民醫療保險，只是將醫療保險區分為一檔二檔，故此，若滿退休年紀的港人（即滿60周歲）將不能像大灣區其他城市，可買城鄉居民醫療保險。

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