moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

國泰翻身半年轉賺43億 未重啟派息 年底贖回98億優先股 料客運力明年底全恢復

【明報專訊】國泰（0293）公布6月底止中期扭虧為盈，純利有42.68億元，符合上月中盈喜預測範圍；而去年同期蝕近50億元；每股盈利61.5仙，不派中期息。另集團宣布今年底前將率先回購一半優先股，並於明年7月底前回購餘下優先股。國泰航空主席賀以禮表示，是次中期業績反映國泰在復蘇過程上有所進展，料今年餘下時間的財政表現依然穩健。同時，他預計今年底客運力達至疫情前70%水平，有信心明年底完全恢復。

明報記者 黃志偉

國泰昨午公布業績後，由於未恢復派發普通股股息，股價午後走弱，收報8.66元，跌0.1%，成交8547.2萬元。

國泰最近付清所有累計優先股股息後，計劃今年底贖回50%優先股，涉及97.5億元，並於明年7月底前贖回餘下優先股。財務總裁沈碧嘉表示，目前國泰持有289億元流動資金，上半年亦維持正現金流，認為現時是適當時機償還優先股股本。

雖然國泰已清付拖欠政府的優先股股息，可以恢復派發普通股股息，但行政總裁林紹波表示，集團處於重建初期，要視乎之後業績表現再決定何時恢復派發，暫未有時間表。由於國泰計劃今年底贖回首批優先股，而今月是計息日，集團仍需支付優先股股息。

供應短缺 指高票價成全球趨勢

上半年乘客收益率按年回落32.3%至77.4仙，但相比疫情前約55仙水平仍見一定距離，反映期內機票價格仍處於較高水平。顧客及商務總裁劉凱詩表示，高票價為全球趨勢，因為航空業供應及人手短缺問題、求過於供、通脹上升等因素以致成本壓力增加。她續稱，集團正確保加快恢復運力，使供應追上需求。

客運收入增12倍 貨運反跌10%

國泰客運服務收入按年增12倍至275.6億元；但貨運服務收入則跌10.1%至124.3億元，而運載率跌12個百分點至63.8%，收益率更跌51.7%至2.76元。賀以禮表示，2021年至2022年貨運收益率屬於特別水平，在逐步重建運力期間，預期收益率漸趨正常。他又指，隨踏入傳統旺季，第三季度末的載貨噸數將會改善。

人手招聘方面，營運及航空服務總裁麥皓雲稱，今年收到5000份來自本港的機艙服務員申請，有600人獲聘；來自內地的申請則有2000份；同時亦正在新加坡、曼谷招聘外勤。他又指集團透過政府的輸入人才計劃，吸納約千名人手，亦成功招聘300個機師，達到今年目標約一半。另集團首次在內地招聘機師，合共收到數百份申請。