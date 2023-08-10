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外企倘私有化 或影響港交所拉攏外資部署

【明報專訊】歐舒丹（0973）昨日停牌，市場傳言該股醞釀私有化，並傳出大股東作價每股35元，並有傳會回到歐洲市場上市。在該股之前，包括IMAX中國（1970）亦擬在港提出私有化計劃，並繼續由母公司保留在美國的上市地位。宏高證券投資經理梁杰文表示，正當日股炒高，港股破底，若能夠改以30倍市盈率到歐洲上市，根本不用等「染藍」成為大藍籌，索性在港趁低價以約20倍市盈率私有化。他相信，類似歐舒丹的個案，不會是第一間。

港股積弱 寧高市盈率赴歐掛牌

即使恒指公司擬引入外資企業晉身大藍籌之列，有望吸引資金追捧及令企業的估值更理想，但是梁杰文稱，上市公司大股東未必這麼想，在港股持續破底下，以他所見，今年港股市場內的私有化個案，便較去年大幅上升。

事實上，近期除歐舒丹外，不少在港上市的公司，均陸續趁「價殘」出手進行私有化，當中不限於外資公司，就連內地背景的國企如保利文化（3636）等，也提出私有化。梁杰文稱，在歐舒丹之前，若以同樣具外國資本的，尚包括普拉達（1913，Prada），也曾經醞釀返回意大利上市集資。假如在港上市的外國企業陸續私有化離場，他不諱言：「這不多不少，會影響到有意拉攏外國企業過來香港上市的港交所（0388）之部署。」