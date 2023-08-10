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內地CPI跌0.3% 兩年半首陷通縮 7月PPI跌4.4%遜預期 連跌10個月

標籤：經濟

【明報專訊】內地繼兩年半後再陷入通縮，國統局公布，7月居民消費價格（CPI）按年下降0.3%，惟已高於預期的下降0.4%，按月計亦回升0.2%；撇除較波動的食品和能源價格，更反映消費需求的核心通脹按年明顯回升0.8%，較6月擴大0.4個百分點，創年初以來新高。分析認為，由於去年基數較高，導致出現通縮現象，但料隨刺激政策措施推出，第4季CPI將回復增長。

明報記者 鄺海盈

內地7月CPI轉跌，主要受上年同期基數較高影響，當中，豬肉價格按年下跌26%，按月持平；運輸能源價格下跌13.2%，按月則升1.9%。於分項中，旅遊類價格較「突出」，按年及按月分別升13.1%及10.1%。國家統計局司首席統計師董莉指，7月CPI按年回落是階段性的，按月則由跌轉升，下階段經濟將恢復向好，加上去年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

豬肉跌價26% 旅遊價升13%

國統局同時公布工業生產者出廠價格（PPI）7月按年下降4.4%，多過預期的下降4%，但少過6月的下降5.4%，惟已是連續10個月下跌。受國內生產供應總體充足、部分行業需求改善及國際大宗商品價格傳導等因素影響，PPI按月、按年降幅均收窄。隨大宗商品價格回落，生產資料價格下降5.5%，降幅收窄1.3個百分點，生活資料價格下降0.4%，降幅收窄0.1個百分點。

分析：刺激政策可助CPI反彈

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，雖然上月CPI出現負數，但對中國經濟毋須太悲觀。去年食品價格、尤其豬肉價格偏高，在地緣政冶及疫情下，能源價格高企，料今年豬肉供應較好、能源價格回穩下，以及基數效應過後，第4季將迎來正增長。他續指，政府已宣布將推出多項刺激措施，雖然並非直接派錢谷消費，但展望有助經濟逐漸恢復良好勢頭。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，內地CPI及PPI已經觸底，亦不會出現長期通縮。隨着消費者持續於服務上消費，核心通脹向好且持續加速，相信在政府支持措施下，經濟活動將逐步增加，通脹數字將很快會反彈。