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內地「保交樓」交付逾165萬套住房

標籤：經濟

【明報專訊】內地「爛尾樓」風波發生後，「保交樓」成一眾內房重中之重的責任。據央視報道，近日從住房和城鄉建設部了解到，目前保交樓專項借款項目總體復工率接近100%，累計已完成住房交付超過165萬套，首批專項借款項目住房交付率超過60%。

另外內地有官媒報道，京滬廣深的房地產政策調控優化會議月內即將召開，估計房產調控政策或向一線城市擴大。

傳房產優化調控擴至一線城市

住建部指通過保交樓工作的順利推進，帶動了房地產開發項目竣工進度加快，有效防範了商品住房逾期交付風險，提振購房者信心，穩定了市場預期。根據國家統計局數據，2023年1月至6月，全國房屋竣工面積按年增長19%，增幅較一季度擴大4.3個百分點。竣工面積明顯增長是因為保交樓工作順利推進，帶動房地產開發項目竣工進度加快。

另一方面，官媒《經濟觀察網》昨報道，京滬廣深將於月內召開房地產政策調控優化會議。報道指，目前，最重要的是圍繞「支持剛需和改善需求」做文章。這顯示核心城市限購不可能全部放開，至多是分區域調整，或以某個由頭，點狀降低門檻，政策籌備時也需要做精準調節。

內房資金鏈問題仍受關注，日前爆出兩筆美元券利息未如期償還的碧桂園（2007）股價昨續「插水」最多跌近9%、收市仍跌1.7%報1.11元。摩通發表報告「踩多腳」，將碧桂園目標價再下調至0.8元，並指公司違約、不良債務交換或重組的風險正上升，甚至存在中期業績未能公布，進而需要停牌的風險。