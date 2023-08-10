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WeWork持續經營成疑 面臨破產 共享辦公室龍頭 受累商廈需求減

【明報專訊】共享辦公室龍頭WeWork（美：WE）向美國證交會（SEC）提交的申報文件披露，辦公室客戶流失程度超出預期，導致經營虧損及現金流減少，使公司的「持續經營」存在重大疑問。WeWork面臨破產危機的消息傳出後，早段股價跌約三成，由周二收市的0.21美元，跌至低見0.14美元，市值僅餘3億美元左右。市場等待周四公布美國7月消費者物價指數（CPI）之際，美股三大指數早段微跌。

WeWork曾是最具價值的初創公司之一，2019年首次公開募股（IPO）觸礁前，估值曾達470億美元，然而其招股書公布的財務數據，令外界憂慮其盈利能力及企業管治，導致該次IPO告吹。至2021年10月，該公司透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而「借殼」上市，包括債務在內，WeWork當時估值跌至約90億美元。不過上市以來，WeWork未曾錄得盈利。自今年3月中以來，其股價更未曾超過1美元，較其上市時約10美元的股價，下跌超過95％。

由於股價持續低於1美元，WeWork於今年4月收到紐約證交所的違規通知。WeWork當時稱，該通知不會導致其立即被除牌，強調仍有6個月時間恢復合規，將股價提升至1美元門檻。不過該公司的經營始終未見起色。該公司最大股東、軟銀行政總裁孫正義曾形容，WeWork是「愚蠢」的投資。自2017年以來，軟銀向WeWork注資超過100億美元，並為數以十億美元的相關投資虧損撇帳。

孫正義曾指投資WeWork愚蠢

WeWork周二向SEC提交的申報文件指出，經營活動產生的虧損和負現金流，使其對「持續經營」的能力產生重大疑問。由於寫字樓供應過剩、疫情後辦公模式改變令寫字樓需求減少，加上經濟前景不確定影響租務生意，令該公司去年虧損23億美元，並在今年上半年再蝕7億美元。截至6月底，WeWork的現金及等價物只有2.05億美元，流動資產總值僅6.8億美元，卻背負29.1億美元的長期債務。

長期債29億美元 3董事辭職

WeWork表示，若未能改善流動性及盈利能力，可能需要考慮所有戰略選項，包括債務重組或再融資、額外貸款或進行股權融資、減少或推遲一些業務及策略計劃、出售資產或其他戰略措施，包括申請破產保護。

今年3月，WeWork已跟軟銀及一些債權人達成協議，削減約15億美元的債務負擔，並延長了一些債務期限。該公司的財報顯示，其次季收入按年增長3.6%，不過美國市場收入按年跌4%，而美國收入佔其銷售額的41%。WeWork承認，客戶較一年前有所下降，流失量較預期大。在業務陷入困境之際，3名董事會成員上周辭職，原因是他們與董事會的治理及企業策略存在重大分歧。

（綜合報道）

[國際金融]