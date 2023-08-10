減肥藥可減中風 藥廠Novo炒上

Wegovy同時降心臟病發風險

Novo一項為期5年的試驗顯示，服用Wegovy的非糖尿病患者，其心臟病發、中風和心血管疾病致死的風險，較服用安慰劑的人低20%。以往的研究已顯示，GLP-1藥品有助於減少糖尿病患者的心臟病風險。分析師指出，新數據意味它不單是減肥藥，且對非糖尿病人的心血管也有好處。Novo表示，計劃尋求美國及歐洲監管部門批准，在Wegovy的處方標籤，加入對心臟有好處說明。Wegovy的副作用包括惡心、腹瀉、嘔吐、便秘和腹痛等。

《華爾街日報》指出，最新數據可能促使保險行業承保此類被稱為GLP-1的藥物，並可能讓此類藥物最終納入美國聯邦醫療保險（Medicare）範圍。由於美國成年人肥胖率達40%，意味新藥將對該領域的兩大龍頭——Novo和美國藥廠禮來（Eli Lilly）（美：LLY）產生重大影響。

此前一項針對Wegovy的姊妹藥物Ozempic的研究亦顯示，相對於安慰劑，Ozempic可將不良心血管事件的發生率降低約26%。Ozempic近期成為熱門話題，在3月的奧斯卡頒獎禮上，主持人Jimmy Kimmel曾公開討論此藥。此外，受GLP-1類別減肥藥Mounjaro的銷售推動，禮來股價周二收市升近15%，昨午夜前續升逾1%。

（綜合報道）

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