阿里上季經調整盈利升48% 勝預期 張勇：AI驅動增長才剛開始 美市漲逾6%

明報記者 蕭嘉聰

是次亦是阿里公布重組後按新組織架構公布的首份業績。集團上季淨利潤為343.32億元，按年升51%；收入錄得2341.56億元，按年上升14%，勝預期的2232.41億元。阿里巴巴昨日績前收報94.3港元，升0.2%；美股（美：BABA）早段亦升逾6%，高見101.8美元。

雲業務收入僅升4% 料潛力仍大

雲智能集團上季收入按年增長4.1%至251.23億元，經調整EBITA更大升1.06倍至3.87億元。張勇稱整體業務增長受到來自某個頭部客戶需求減少影響，亦需時消化疫情後在遠程辦公、在線教育及線上視頻需求減少的影響。他指集團已採取主動措施，包括聚焦公共雲業務以及高質量雲服務增長，希望未來更能捕捉長期可持續增長的勢頭。他認為，由於短期全球供應鏈的限制，現時只滿足到部分AI相關的強勁需求，相信AI服務驅動的增長機會才剛開始，而非短線機會。

淘寶天貓首季收入增12%

集團旗下淘寶天貓集團首季收入約1149.53億元，按年增長12%，當中中國零售商業收入升13%至1098.28億元。截至今年6月底，淘寶平均每日活躍用戶（DAU）按年增長6.5%，主要受惠於期內有效用戶獲取及留存率改善，帶動6.18購物節表現，訂單量和平均訂單價值實現穩健增長。

淘天集團首席執行官戴珊表示，整個中國經濟處於緩慢復蘇過程，政府大量投入到提升消費，線上零售滲透率亦穩步提升，相信更多大用戶規模可帶來更多商家。集團將通過打造更先進、開放及普惠的商家生態系統，吸引其參與價格力競爭，再投放更多收入至用戶規模和體驗。此外，集團實施「價格力戰役」上季取得較大收益，通過豐富的性價比商品，帶動下沉、年輕及年長用戶的增長比較快速。

她又指，天貓超市作為自營業務的利潤率有所好轉，今年堅定投入用戶體驗，包括提供半日達服務，用戶規模、訂單量以及用戶滿意度均得到很大提升。