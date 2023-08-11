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希慎：上半年商廈租金低雙位數跌

【明報專訊】希慎興業（0014）中期基本溢利10.26億元，按年跌16.9%，純利為1.9億元，按年增1.68倍，每股基本盈利19仙，中期股息派27仙，按年持平。希慎興業首席財務總監賀樹人表示，本港整體寫字樓租賃市場仍有下行壓力，上半年集團寫字樓組合出租率維持89%，惟續租及新出租物業租金有低雙位數字跌幅。

力拓零售業務增出租率

期內，集團營業額16.11億元，按年跌9.3%。其中寫字樓業務組合的營業額下跌7.5%至7.45億元。商舖業務組合的營業額減少9.9%至7.62億元，按營業額收取的租金為8700萬元，按年升67%，出租率保持穩健為98%。住宅租賃業務組合的營業額下跌17.5%至1.04億元，上半年出租率保持為61%。

賀樹人稱，面對市場整體寫字樓租賃市場的壓力，集團將繼續謹慎關注，並維持合適的續租水平及出租率。執行董事及首席營運總監呂幹威補充，集團同時努力發展零售業務，幫助提升出租率。

呂幹威續指，本港通關之後，遊客數量及其消費逐步恢復，惟仍未恢復至2019年疫情前水平。展望復蘇趨勢繼續，航班運力亦有所增加，相信下半年遊客消費再有上升。

被問到近期有樓盤以較低的市價出售，呂幹威指，不同發展商有不同銷售策略，集團推出的大埔住宅項目林海山城定位高端住宅，在不算暢旺的樓市下，仍錄得不俗的銷售紀錄，認為市場對高端住宅有需求。