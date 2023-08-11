宏利次季港澳新業務邊際利潤倍升

【明報專訊】宏利（0945）公布第二季業績，香港及澳門業務的新造業務合約服務邊際利潤（CSM）為11.1億港元（1.91億加元），按年上升1.03倍，按季亦增長60.5%，期內年度化保費等值銷售額（APE）則為21億港元，按年上升1倍。宏利表示，內地訪客增長帶動經紀和銀保等各個分銷渠道APE銷售額，當季內地客在該行港澳APE的佔比創歷來新高。
傳統衡量新銷售保單未來價值的指標新造業務價值（NVB），港澳業務按年升31%至11億元，產品組合變動抵消部分來自銷售的增長。
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮指岀，今年第二季銷售額超越2019年疫情紀錄，他對港澳業務發展趨勢，及銷售額預期帶來的未來收益感到鼓舞。同時，該行亦計劃在今年年底進一步擴展分銷網絡和客戶服務設施，也將會全力支持在大灣區內地城市設立保險售後服務中心的相關措施。
宏利集團今年第二季扣除非控股權益的新造業務CSM為5.92億加元，按年上升15%，新業務價值則為5.85億加元，按年上升10%。APE銷售額按年上升12%至16億加元，包括中國內地的「亞洲其他地區」APE上升12%，雖然內地銀保渠道銷售錄得增幅，不過越南及環球高端客戶業務銷售回落抵消部分上升。
宏利第二季核心盈利為16億加元，以固定匯率計算按年上升4%，每股股息派0.365加元（約2.13港元），按年多派10.61%，按季則持平。昨日早上開市前公布業績，早上最多升0.73%，不過收市倒跌0.26%，收報151元。