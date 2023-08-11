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領展CEO王國龍減持套現4561萬 平均價低過供股價 公司回應：出於個人財務需要

標籤：經濟

【明報專訊】領展（0823）行政總裁王國龍周三披露大手減持約107.6萬股，為其持股總數逾五分之一，套現約4561萬元。領展股價昨日一度再挫約3%，收市仍跌近2%，見近8年新低。王國龍最近減持平均價更低於他早前參與供股的供股價，有市場人士認為，領展管理層以低於供股價「蝕住走」，無疑予人不看好公司前景的印象，惟股價再大跌空間有限。

領展昨日早段一度大跌約3%，低見40.1元低位後跌幅略為收窄，收市仍跌近2%，報40.5元，為2015年9月以來新低。相對領展今年2月五供一大供股的供股價低逾8%，即使計及早前已除淨的每股1.188元，現價仍較供股價44.2元低約2.51元或5.7%。1.4萬名參與供股的領展股東，若未於早前趁高減持即人人「坐艇」。

減持平均價每股42.39元

王國龍今年2月承諾會參與供股，而聯交所的權益披露紀錄亦顯示，他參與供股增持了近23.4萬股，以供股價計，涉資約1034萬元。王國龍最近減持平均價為42.39元，計及收息後沽貨價後較供股價低約0.6元或1.4%。沽出供股增持的股份，即時變現虧損約14.5萬元。

領展發言人接受查詢時回覆稱，「王國龍的酬金很大部分由領展的基金單位支付，他將部分工作薪酬用於其他私人用途是正常不過的」，並強調他對領展的未來前景依然充滿信心，領展香港租戶的營業額已於今年3月超過疫情前的水平。至於為何低價大手減持，發言人指「其交易時若市場氣氛較佳當然更理想，但交易的時機在於他的個人財務需要」。在減持後，他仍然持有386萬個領展基金單位。

上月收取134萬股作酬金

領展2022/23年度年報顯示，王國龍的7788萬元薪酬組合中，有3583萬元來自長期獎勵計劃，主要以基金單位支付。王國龍於7月10日披露增持134.3萬股，不涉收購代價，相信便是源自長期獎勵計劃的獎勵股份。大華繼顯執行董事梁偉源認為，領展管理層減持對股份有負面影響，但未至於在市場上引起恐慌。他指出，王國龍在領展供股時亦有參與，今次減持價比供股價更低，或反映其作為管理層亦不看好公司前景。最近本港零售租務市場表現乏善足陳，不過，他認為領展主要為民生業務，非以遊客為目標，前景並非過分悲觀。他料今次減持消息對股價影響有限，目前股價亦已反映大部分負面消息。

明報記者