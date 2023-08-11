moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中移動中期多賺8.4% 股息增一成

標籤：經濟

【明報專訊】中國移動（0941）昨收市後公布中期業績，期內純利761.73億元（人民幣，下同），按年升8.4%（見表）；每股盈利為3.56元；派每股中期息2.43港元，按年升10.5%；派息比率為62.63%，較去年同期升1.01個百分點，惟目前仍低於中移動於2021年所提出3年內將派息比率提升至七成以上的目標。中移動執行董事兼董事長楊杰昨日於記者會中表示，只要公司各方面良好發展，相信不論是派息、員工薪金，以及各股東回報都會有辦法增長。

派息率仍未達七成目標

中移動期內盈利有所增長，資本開支亦減少，令公司自由現金流大增逾四成多。EBITDA為1834.57億元，按年升5.5%；資本開支為814億元，按年跌11.5%；經營現金流入淨額及自由現金流分別為1605億元及791億元，分別按年升9%和43.3%。楊杰表示，上半年面對複雜多變的環境，公司亦取得良好發展、收入保持持續良好增長、轉型成效明顯，結構亦愈來愈平衡。

數字化收入按年升兩成

隨着中國提倡數字經濟，再加上近期人工智能熱潮，內地電訊亦開始重視其數字化發展，加重自身數字化收入比例。中移動、中電信（0728）及聯通（0762）的數字化收入分別按年升19.6%、16.7%及16.3%、佔服務收入比例分別為29.3%、29.2%和25%；中移動期內移動雲業務收入為422.21億元，按年升80.5%。中移動副總經理趙大春表示，對於下半年移動雲業務發展充滿信心，完全有信心達到年初時所定、全年移動雲收入達800億或以上的目標。

截至昨日，中移動、中電信及中聯通的中期業績均已公布，3家盈利及收入均錄得增長，期內純利分別按年升8.4%、10.2%和13.1%，而收入分別升6.8%、7.6%及8.8%，派息比率則分別為62.63%、65%和50%。