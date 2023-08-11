moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫

標籤：經濟

【明報專訊】內房富力地產（2777）昨突公布，公司及下屬子公司截至6月底有兩筆金額達到1000萬元（人民幣，下同）的商票逾期，逾期金額合計為3072.74萬元。據分析，這情况與境外美元債違約不同，由於開發商一般以商票暫代現金支付下游供應商款項，若商票違約，反映富力於內地日常營運已出現問題。消息昨拖累中小型內房股先升後跌，富力跌逾6%、融信中國（3301）跌5.36%、雅居樂（3383）跌4.9%等。

富力在公告指出，今次是受宏觀經濟環境、行業環境等多重因素影響，公司銷售及融資等業務低迷，公司整體面臨一定的流動性壓力。特別是公司銷售情况持續大幅下滑，2023年上半年總協議銷售金額為135.4億元，按年下降約49%。公司及下屬子公司因階段性資金緊張導致商票逾期情况的發生。

公司指截至去年底的總借款額為1351.1億元，本次商票逾期預計不會對公司其他債務償付構成重大不利影響。

中證監傳開線上會議 碧桂園未獲邀

富力昨又披露，收到法院判決，旗下子公司需向兩家金融機構償還本金分別6.71億及5.37億元，利息分別1482.8萬元及1186.4萬元，合計12.34億元。若富力未履行付款義務，兩機構可將富力抵押的上海市奉賢區江海鎮16街坊7/50丘的抵押物業折價，或依法拍賣或變賣抵押品。

此外，據彭博引述消息報道，中證監計劃周五早上與一些房地產開發商和金融機構召開線上會議，此次視頻會議由中證監的公司債券部門組織。報道指屬「示範房企」的碧桂園（2007）未在獲邀參加會議的公司名單上。