富力兩筆商票逾期 累中小型內房股挫

富力在公告指出，今次是受宏觀經濟環境、行業環境等多重因素影響，公司銷售及融資等業務低迷，公司整體面臨一定的流動性壓力。特別是公司銷售情况持續大幅下滑，2023年上半年總協議銷售金額為135.4億元，按年下降約49%。公司及下屬子公司因階段性資金緊張導致商票逾期情况的發生。

公司指截至去年底的總借款額為1351.1億元，本次商票逾期預計不會對公司其他債務償付構成重大不利影響。

中證監傳開線上會議 碧桂園未獲邀

富力昨又披露，收到法院判決，旗下子公司需向兩家金融機構償還本金分別6.71億及5.37億元，利息分別1482.8萬元及1186.4萬元，合計12.34億元。若富力未履行付款義務，兩機構可將富力抵押的上海市奉賢區江海鎮16街坊7/50丘的抵押物業折價，或依法拍賣或變賣抵押品。

此外，據彭博引述消息報道，中證監計劃周五早上與一些房地產開發商和金融機構召開線上會議，此次視頻會議由中證監的公司債券部門組織。報道指屬「示範房企」的碧桂園（2007）未在獲邀參加會議的公司名單上。