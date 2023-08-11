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美通脹一年來首回升 7月CPI升3.2% 仍低預期

【明報專訊】受基數效應影響，美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的3%上調至3.2%，打破過去12個月通脹率持續下滑的局面，不過升幅較分析師預期低0.1個百分點。通脹增長略為回升，部分由於作為對比基礎的2022年6月至7月通脹變化。美國CPI按年升幅在去年6月達到9.1%的逾40年高位，進入去年下半年後通脹開始降溫，與去年同期升勢轉弱的數字作對比，令通脹增長再次回升。

按月計算，美國7月CPI升幅維持在0.2%，反映物價增長仍然溫和，可望令美聯儲在9月暫停加息。剔除波動較大的食品及能源價格，美國7月核心CPI按年升4.7%，升幅低於預期，處於接近兩年低位。按月計算，7月核心CPI升幅保持在0.2%，是兩年半低位。

物價升幅溫和 儲局9月料不加息

無論是核心或整體CPI的按年升幅均較預期溫和，鞏固了市場對9月暫停加息的預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率超過九成，較周三的86%進一步上調。交易員亦押注，今年底前加息的概率不足三成。市場預期加息完結，美股3大指數早段升約1%，道指升超過300點。對利率敏感的美國兩年期國債孳息在4.8厘以下徘徊。

美國7月住屋成本按月升0.4%，升幅與6月持平，而CPI升幅主要來自住屋。此外，美國7月二手車價格按月跌1.3%，逆轉了疫情期間的升勢。Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic預期，未來幾個月這種趨勢將會持續，為核心通脹帶來下行壓力。Global X投資組合策略師Michelle Culver指出，整體來說，最新通脹數據符合市場對經濟可望軟着陸的預期。

符合市場對經濟軟着陸預期

富國銀行高級經濟學家Sam Bullard表示，整體而言，通脹趨勢較年初更堅定地處於下行軌道，不過直至今年底，通脹按年升幅仍可能在3%水平徘徊。隨着美國去年下半年通脹持續下滑，以此作為對比基數，預示在2024年初以前，美國的通脹可能不會顯著放緩。

信安資產管理（Principal Asset Management）首席全球策略師Seema Shah表示，雖然通脹邁向正確的方向，但仍處於高位，反映距離美聯儲減息仍有一段距離。她預期，通脹回落未必一帆風順，在美聯儲的2%通脹目標可持續實現前，可能需要經歷一些困難。

（綜合報道）

[國際金融]