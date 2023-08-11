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Disney+加價逾兩成 打擊共享密碼

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）以平價串流媒體服務推動訂戶迅速增長的時代告終。在截至7月1日的第三財季，全球Disney+訂戶按季減少7.4%至1.461億戶，主要由於失去板球聯賽的播映權而流失印度客戶。面對訂戶減少，加上媒體和娛樂發行部門收入下降，迪士尼宣布一年內第2次大幅提高串流媒體產品價格，無廣告版Disney+及Hulu的月費，將在10月起各加價超過兩成。迪士尼又將仿效Netflix（美：NFLX），打擊訂戶的共享密碼行為，以提升收入。

訂戶按季減7%至1.4億戶

串流媒體部門在第三財季虧損5.12億美元，較去同期的10.6億美元虧損顯著收窄。迪士尼重申，計劃最遲明年9月實現串流媒體業務收支平衡。加價後的無廣告版Disney+月費，較2019年剛推出時的6.99美元加價1倍，達到13.99美元。無廣告版Hulu月費將漲至17.99美元，價格高於Netflix的15.49美元無廣告版標準月費。

迪士尼押注，消費者最終會為串流媒體增加支出，即使荷李活編劇和演員罷工，恐影響其串流平台的節目內容。受罷工影響，迪士尼預期今年內容製造費會減少30億美元。此外，迪士利行政總裁艾格（Bob Iger）表示，將減少電影發行量，並降低每套電影的成本。艾格稱，迪士尼有望超額完成從內容及行政預算削減55億美元的目標。受削減成本的消息刺激，迪士尼股價早段升近4%，高見90.94美元後升幅收窄。

不過迪士尼的傳統有線電視業務繼續下滑，營業利潤按年跌23%。艾格表示，考慮為有線電視網絡作「戰略選擇」，暗示沽出相關業務。但他表示，會考慮為ESPN引入戰略伙伴，強調串流媒體、電影製作和主題樂園才是迪士尼未來的增長引擎。

主題樂園業務是迪士尼第三財季的亮點，其收入按年增13%至83.3億美元，推動迪士尼整體收入按年增3.8%至223億美元。不過由於企業重組等帶來的一次性支出，迪士尼罕有錄得4.6億美元虧損。剔除特殊項目，每股收益1.03美元勝預期。

（綜合報道）

[國際金融]