A股跌2% 恒指險守萬九見三周新低

恒指昨日高開71點後回落，一度跌198點，收市仍跌173點或0.9%，報19,075點，為近三周低位；國指跌87點或1.33%，報6540點；恒生科技指數跌幅最大，收報4273點，跌2.39%。大市全日成交965億元。恒指全周計共跌464點或2.4%；科指更跌5%，兩指數均連跌兩周。

科網內房車股走弱

多隻內房、物管股昨日創上市新低，碧桂園（2007）跌5.77%，收報0.98元，是跌幅最大的藍籌；汽車股亦要捱沽，蔚來（9866）及小鵬（9868）分別跌2.8%及2.7%。

滬深三大指數昨日午後跌幅進一步擴大，上證指數跌穿3200點大關，收市報3189點，跌65點或2.01%；深證成分指數亦失守11,000點大關，收市報10,808點，跌241點或2.18%；滬深300指數收報3884點，跌91點或2.3%。

南水走資123億 10個月最多

資金流方面，北水昨淨流入71.79億元，較上日增加304.33%，合計連續兩日流入；南水北上合計淨流出123.37億元人民幣，創去年10月以來最大淨流走金額，較上日大增3.7倍，累計連續第5日流出。

此外，MSCI周四凌晨宣布「換馬」結果，中國指數共加入29隻股份，只有1隻中國重汽（3808）在港上市，另有包括北京金隅（2009）19隻股份被剔出；中國小型股指數分別加入8隻股份，包括綠城服務（2869）、綠景中國地產（0095）等，亦有9隻股份被剔出，包括寶尊電商（9991）。

香港小型股指數則加入佐丹奴（0709），剔出互太紡織（1382）及泓富產業信託（0808）等3隻股份，所有成分股變動將於8月31日收市後生效。