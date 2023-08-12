碧桂園傳籌備債務重組 淪毫子股 高盛唱淡 料需額外千億資金保交樓

明報記者 方楚茵

報道又引述接近碧桂園的人士指，與其揚湯止沸疲於奔命，不若釜底抽薪整體展期，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整度過階段性困難的可能性還是比較大的。

楊惠妍：全力化解流動壓力

昨收市後碧桂園發布了由控股股東兼主席楊惠妍及總裁莫斌署名的致歉信函，指將全力保交樓、化解流動壓力及保障經營有序開展，又指公司堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道，請各方給公司一些時間。

雖然碧桂園快速啟動債務重組，但大行高盛「無面畀」，將碧桂園評目標價由2.8元狠劈五成至1.4元，以反映2023財年資產淨值下調35%，以及資產淨值折讓由60%擴至70%，惟維持中性評級。同時又將碧桂園2023至25年基本盈利預測下調至淨虧損分別74億元（人民幣，下同）、249億元及115億元，以反映年初至今房地產銷售和平均售價低於預期，2023年上半年盈警、流動性壓力不斷上升，以及近期未能兌付債息及遭佛山政府催繳土地款13.7億元人民幣等問題。

高盛預期，碧桂園或需額外1000億至1500億元來維持「保交樓」，儘管碧桂園的借款和負債規模較細，不過碧桂園確有較廣泛的城市風險，因其截至2022年底有300個項目，及較恒大（3333）有更大量的在售項目。即使期望未來數周政府出台刺激政策，惟預期碧桂園流動性狀况未來12個月仍具挑戰，主要因其低線城市佈局佔比較高。

穆迪降評級 前景負面

加上，該行預期房地產市場不太可能強勁復蘇，短期內對民企項目信心進一步惡化，下調碧桂園2023年及2024年合同銷售預測分別按年跌50%及72%，估計此將令碧桂園現金大幅消耗，2023年及2024年餘額分別為440億元和500億元。

此外，評級機構穆迪昨亦「踩一腳」，將碧桂園的企業家族評級由B1降至Caa1，高級無擔保評級由B1降至Caa2，前景維持負面。評級下調反映碧桂園的流動性、財務靈活性惡化、再融資需求龐大及融資渠道仍然受限，導致流動性及再融資風險提高。