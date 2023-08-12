大行齊唱好阿里 大摩列首選股

匯豐料AI帶來貢獻 上調盈利預測

該行表示，阿里上季零售商業客戶管理（CMR）按年增長10%，表現勝該行及市場預期，今季繼續對阿里CMR業務的韌性增長持審慎樂觀態度，而淘寶天貓集團更注重增長的運營改善策略已開始取得成效。此外，阿里明年預測市盈率為10倍，估值相對2024年至2026年的經調整純利年均複合增長17%而言更吸引。

匯豐研究發表報告指，有信心阿里的增長勢頭可維持下去。由於日均活躍用戶（DAU）增長復蘇以及引入新AI工具帶動投資回報率（ROI）表現，可繼續推動CMR增長；國際商務在各大平台上均呈現增長趨勢，加上菜鳥收入應受惠於國內外訂單增長，該行將集團2024/25財年的收入及盈利預測上調2%及4%。該行又稱，雖然宏觀經濟復蘇步伐不確定性帶來負面影響，且或對雲收入增長造成更大打擊，但有信心AI相關收入將帶來貢獻。匯豐將阿里ADS目標價由131美元（港股約127.7元）上調至142美元（港股約138.5元），維持「買入」評級。