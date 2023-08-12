金管局：內房影響 銀行特定分類貸款比率微升

截至去年底，本港銀行的整體特定分類貸款比率的1.38%，至今年首季升至1.45%。阮國恒表示，若有銀行發覺有需要下調貸款分類或提撥則盡快去做。銀行公會署理主席陳文則指，香港金管局有相當嚴格貸款分類級別的措施，而銀行業界亦緊密遵從相關安排，強調不是因為個別行業近期的情况，就算是其他公司或行業出現不良貸款的情况，業界亦會用同一標準以作處理。若各類銀行因應自身的結構發現有需要，亦會作相應的調整。

另外，阮國恒表示上半年香港銀行體系維持穩健，惟貸款需求疲弱，今年上半年香港總體貸款量按年稍跌0.5%，其主要原因為內地息口偏軟，企業偏好於在內地貸款，更預計該情况於下半年度維持不變。

上半年總體貸款按年跌0.5%

阮國恒表示，若有機構想向證監會申請虛擬資產交易平台（VATP）牌照，金管局亦需確保申請機構獲提供基本銀行服務，以協助機構通過申請過程，如果有關機構最終獲發牌則可成為受監管機構。