英GDP增0.2% 逾一年最勁 或打破經濟停滯局面 料再加息半厘

英鎊兌美元昨晚最多升0.5%，高見1.2738，由一周低位反彈。但在美國7月生產者物價指數（PPI）升幅較預期高的數據公布後，英鎊升幅收窄。

消費者支出商業投資齊增

英國6月經濟增長加快，部分由於經濟活動從5月英王加冕典禮帶來的額外假期所造成的經濟損失反彈，製造業尤其是汽車業，以至建築行業的產出都較預期好。英國國家統計局（ONS）指出，原材料價格下跌，促進了製造業的增長，而政府在行政、國防和衛生方面的支出也有助促進經濟。更重要的是，6月天氣良好，並有多項大型活動舉行，有助促進消費者開支。

第二季消費者支出按季增長0.7%，是一年多以來最大的季度升幅。商業投資按季增長3.4%，與第一季相若。這些因素抵消了全球貿易疲軟，英國進口超過出口對GDP的負面影響。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，對抗通脹而採取的措施開始奏效，英倫銀行現在預測英國將避免衰退，只要政府繼續落實促進就業及刺激商業投資的計劃，國際貨幣基金組織（IMF）也認為，英國長遠經濟增長將超越德國、法國和意大利。

瑪澤會計師事務所（Mazars）合伙人David Baker稱，英國經濟數據較預期好，將推動英倫銀行繼續加息，預計該央行將以接近充分就業及工資增長較快等因素，作為保持政策緊縮的理據。

對於經濟前景，彭博經濟研究相對悲觀，其預計英國由今年底開始經歷為期一年的衰退，雖然衰退幅度較小，但直至2026年，英國GDP可能仍低於2019年底新冠疫情爆發前的水平。英國目前是七國集團（G7）中，唯一經濟規模尚未恢復至疫情前水平的國家，第二季的經濟規模仍較2019年底低0.2%。

此外，新加坡第二季GDP經季節性調整按季僅增0.1%，較初值下調0.2個百分點，不過由首季萎縮0.4%反彈，避過連續兩季經濟收縮而陷入技術性衰退。

星洲GDP升0.1% 避免衰退

新加坡貿工部官員表示，工業產出與出口已連續9個月下滑，增加了長期低迷的風險，預期製造業繼續疲弱，金融及保險業較弱，不過預期下半年的旅遊及消費將提振經濟，預計今年不會出現技術性衰退。

貿工部將新加坡今年GDP增長預測，由此前介乎0.5%至2.5%，下調至介乎0.5% 至1.5%。該國去年GDP增長3.6%。

（綜合報道）

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