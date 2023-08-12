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美PPI升0.8%超預期 債息上揚

【明報專訊】美國通脹反彈之際，美國7月生產者物價指數（PPI）按年升幅也有所加快，逆轉維持了一年的下跌趨勢，無論是整體或核心PPI的按年及按月升幅，均高於市場預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，預示美國物價壓力仍將較高，令市場憂慮美聯儲需較長時間維持緊縮政策。美股三大指數早段個別發展，納指下滑。對利率敏感的美國兩年期國債孳息曾升穿4.9厘，而美國10年期國債孳息曾升穿4.15厘。美匯指數升至102.8。

今年再加息概率升穿30%

美國7月整體PPI按年升幅，由6月的0.2%，升至0.8%。按月計算，7月整體PPI升0.3%，是1月以來最大升幅。剔除波動較大的食品和能源價格，美國7月核心PPI按年升幅維持在2.4%，是兩年半低位，但略高於預期。按月計算，7月核心PPI由負0.1%，反彈至增長0.3%。市場人士憂慮，PPI升幅加快，可能為美聯儲鷹派提供彈藥，爭取再次加息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率仍接近九成，不過今年底前加息的概率則升穿30%。

此外，雖然日本央行提高了孳息率曲線控制（YCC）政策的靈活性，但由於日、美利差仍持續較大，日圓偏軟。隨着日本昨天假期交易量減少，增加了波動的風險，日圓兌美元曾逼近145的心理關口，低見144.89。日圓自6月底以來未曾跌穿145關口，倘跌穿145.07將觸及去年底日本政府入市支撐日圓的水平。日圓自周四沽壓加劇，原因是美國30年期國債拍賣反應欠佳，導致美國國債孳息率上升，而日本基準的10年期國債孳息率低於0.6厘，與美國10年期國債孳息率的4.1厘水平存在較大差距，令日圓受壓。

（綜合報道）

[國際金融]