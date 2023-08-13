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科網股受壓 納指今年首連跌兩周

標籤：經濟

【明報專訊】美國7月整體或核心生產者物價指數（PPI）按年及按月升幅均高於預期，令市場重新憂慮加息壓力仍存，美國2年期及10年期國債孳息率隨即抽高，前者更進一步貼近5厘水平。消息帶動美元匯價向上，美股表現亦見反覆，連帶港股亦延續上周五疲弱走勢，恒指夜期及ADR指數均跌穿19,000點。有分析指港股短期在19,000點已成阻力位，惟再跌穿18,000點的風險不大。

美期油價格連升7周 石油股受捧

美匯指數上周五升0.38%至102.91，日圓匯價曾觸及145心理關口，收報144.96；紐約期金收市跌2.3美元或0.1%，每盎司報1946.6美元，累計連跌5日。

美股則表現反覆，道指先跌後升，收市升105點，報35,281點；標指跌0.11%，報4464點；納指亦跌0.68%，報13,644點。一周累計，三大指數只有道指升0.62%；標指與納指分別跌0.31%和1.9%，當中納指更是今年首見累計連跌兩周。

對息口敏感的科網股普遍受壓，英偉達（美：NVDA）收市跌3.6%至408.55美元；特斯拉（Tesla，美：TSLA）收市跌1.1%，報242.65美元。

美國期油價格連升7周，以單周計是去年初以來最長連升紀錄，石油股受追捧，雪佛龍（美：CVX）收市升逾2%至164.15美元，是升幅最大的道指成分股。歐洲股市則全線受壓，英、法及德股收市分別跌1.24%、1.26%及1.03%。

分析：恒指萬九點成阻力位

港股方面，恒指夜期上周五跌穿19,000點，收報18,857點，跌232點，低水218點。港股ADR比例指數收報18,842點，跌233點，美團（3690）ADR折合港元報133.33元，較港收市跌2.8%；小米（1810）、騰訊（0700）ADR亦較港收市分別跌1.12%及1.92%。此外，反映中概股走勢的金龍中國指數亦急挫3.66%。

永裕證券董事總經理謝明光表示，恒指夜期及ADR跌穿19,000點主要受PPI數據所拖累，相信19,000點已成為阻力位，惟再穿18,000點的風險不大。

謝續稱，內房危機仍影響大市氣氛，加上人民幣匯價下跌，外資將繼續沽貨，相信要在內地政府有實際措施出台才能帶動大市，料恒指將於18,000至19,000點水平徘徊。